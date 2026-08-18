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अन्तरराष्ट्रीय

चीन के हरित उद्योग विकास का वैश्विक निम्न-कार्बन परिवर्तन में योगदान है : मैनचेस्टर विश्वविद्यालय

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(Updated )
चीन

बीजिंग, 18 अगस्त (आईएएनएस)। ब्रिटेन के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा 17 अगस्त को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन द्वारा हरित उद्योगों को दिए जा रहे व्यापक समर्थन से बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा जैसी प्रौद्योगिकियों की लागत कम हो गई है, जिससे ये प्रौद्योगिकियां अधिक सुलभ हो गई हैं और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक परिवर्तन में महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है।

यह रिपोर्ट विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में तैयार की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों में अग्रणी है, जिनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बैटरी, हाइड्रोजन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

इस शताब्दी की शुरुआत से ही, चीन ने विभिन्न उपायों के माध्यम से हरित उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया है, संबंधित घरेलू मांग को प्रोत्साहित किया है और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करते हुए उनकी उपलब्धता को बढ़ाया है।

रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा जैसे हरित उद्योगों में चीन का औद्योगिक विकास वास्तव में वैश्विक हरित परिवर्तन का समर्थन कर रहा है।

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि ब्रिटेन को हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीन के साथ अपना सहयोग और गहरा करना चाहिए। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि ब्रिटेन को वित्तीय सेवाओं में अपनी मजबूत स्थिति का लाभ उठाकर हरित प्रौद्योगिकी निवेश को समर्थन देना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/