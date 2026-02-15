China Wang Yi Speech : इतिहास की दिशा को सुधारने के लिए मिलकर काम करें: वांग यी

बीजिंग: चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी ने 14 फरवरी को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के "विश्व में चीन" सत्र में "इतिहास की दिशा को सुधारने के लिए मिलकर काम करें" शीर्षक भाषण दिया।

इस मौके पर वांग यी ने कहा कि बीते एक वर्ष में अंतरराष्ट्रीय स्थिति में उथल-पुथल और जटिलता बढ़ती जा रही है, और मानव शांति और विकास कार्य एक नए मोड़ पर आ गया है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने वैश्विक शासन पहल का प्रस्ताव रखा है, जिसमें संप्रभु समानता, अंतरराष्ट्रीय विधि शासन, बहुपक्षवाद, जन-केंद्रितता और कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण जैसे पांच सिद्धांतों का पालन करने का आह्वान किया गया है, ताकि मिलकर एक अधिक न्यायपूर्ण और समान वैश्विक शासन प्रणाली का निर्माण किया जा सके।

यह पहल समय की प्रवृत्ति के अनुरूप है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसे व्यापक प्रतिक्रिया मिली है। इसने मानव जाति के साझा भविष्य के समुदाय के निर्माण को बढ़ावा देने में नई गति प्रदान की है और इतिहास के जहाज को तूफानों से पार पाने और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए एक चीनी दिशा-निर्देश प्रदान किया है। मानवता ने कई कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरते हुए आज यह स्थिति हासिल की और मिलकर काम करना ही सही विकल्प है। हमें वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार और उसे बेहतर बनाकर इतिहास के जहाज को सही दिशा में ले जाना चाहिए।

वांग यी ने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए चार सुझाव दिए: पहला, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। दूसरा, सभी देशों के बीच समन्वय और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा, बहुपक्षवाद को हमेशा कायम रखना चाहिए। और चौथा, सबसे जरूरी काम है युद्धों को रोकना और शांति को बढ़ावा देना।

वांग यी ने इस बात पर जोर दिया कि चीन शांति के लिए एक दृढ़ शक्ति, स्थिरता के लिए एक विश्वसनीय शक्ति और ऐतिहासिक प्रगति के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करेगा, और मानव जाति साझा भविष्य समुदाय के निर्माण को बढ़ाएगा।

