चीन और ऑस्ट्रेलिया ने मुद्रा अदला-बदली समझौता बढ़ाया

बीजिंग, 20 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी केंद्रीय बैंक यानी चीनी जन बैंक (पीबीसी) से मिली जानकारी के अनुसार, हाल ही में चीनी जन बैंक और ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक यानी ऑस्ट्रेलियाई रिजर्व बैंक (आरबीए) ने अपने द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली समझौते का नवीनीकरण किया है।

बताया गया है कि इस समझौते का आकार पहले के 200 अरब आरएमबी और 41 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से बढ़ाकर 220 अरब आरएमबी और 46 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कर दिया गया है। यह समझौता पांच साल के लिए वैध रहेगा और दोनों पक्षों की सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

चीनी जन बैंक ने कहा कि द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली समझौते के नवीनीकरण और विस्तार से दोनों देशों के बीच मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, इससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा वित्तीय बाजार की स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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