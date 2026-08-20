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अन्तरराष्ट्रीय

चीन का 240 घंटे का वीजा-मुक्त पारगमन "मित्रों का दायरा" 57 देशों तक विस्तारित हुआ

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(Updated )
चीन

बीजिंग, 20 अगस्त (आईएएनएस)। चीन के राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन द्वारा 20 अगस्त को जारी रिपोर्ट के अनुसार, किर्गिस्तान और वियतनाम के नागरिक चीन की यात्रा के दौरान 240 घंटे की वीजा-मुक्त पारगमन नीति और हाईनान प्रांत के लिए 30 दिन की वीजा-मुक्त प्रवेश नीति के पात्र होंगे।

इसके साथ ही, 240 घंटे की वीजा-मुक्त पारगमन नीति के पात्र देशों की कुल संख्या 57 हो गई है और हाईनान प्रांत के लिए 30 दिन की वीजा-मुक्त प्रवेश नीति के पात्र देशों की संख्या 61 हो गई है।

राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन के संबंधित अधिकारी ने परिचय देते हुए कहा कि किर्गिस्तान और वियतनाम के नागरिकों के लिए दो वीजा-मुक्त नीतियों को लागू करना आसपास के क्षेत्र में उच्च स्तरीय खुलेपन को निरंतर बढ़ावा देने और साझा भविष्य समुदाय के निर्माण की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है। यह दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को और बढ़ावा देने तथा पर्यटन, व्यापार और निवेश को अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाने में सहायक है।

अगले चरण में राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन, विकास और सुरक्षा में समन्वय स्थापित करेगा, मानकीकृत और व्यवस्थित प्रवेश एवं निकास प्रबंधन व्यवस्था की दृढ़तापूर्वक रक्षा करेगा, चीन और विदेशी देशों के बीच कर्मियों के आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बेहतर ढंग से बढ़ावा देगा, और देश के उच्च स्तरीय खुलेपन और उच्च गुणवत्ता वाले विकास में योगदान देगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/