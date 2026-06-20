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चीन-यूरोप मालगाड़ियों की संख्या में प्रतिवर्ष लगभग 10.8 गुना वृद्धि

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 20, 2026, 11:35 AM
चीन-यूरोप मालगाड़ियों की संख्या में प्रतिवर्ष लगभग 10.8 गुना वृद्धि

बीजिंग, 20 जून (आईएएनएस)। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड से मिली खबर के अनुसार, इस वर्ष जून में, चीन-यूरोप मालगाड़ियों ने एक एकीकृत ब्रांड का उपयोग करते हुए अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई।

रेल सेवाओं का पैमाना, कवरेज का दायरा, सेवा की गुणवत्ता और इसका व्यापक प्रभाव, सभी में काफी सुधार हुआ है। ट्रेनों की वार्षिक संख्या 2016 में 1,702 से बढ़कर 2025 में 20,022 हो गई है, जो 10 वर्षों में लगभग 10.8 गुना वृद्धि है और औसत वार्षिक वृद्धि दर 31.5 प्रतिशत है।

पिछले 10 वर्षों में, चीन-यूरोप मालगाड़ी धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लॉजिस्टिक्स ब्रांड बन गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता और अच्छी प्रतिष्ठा है। एक एकीकृत ब्रांड को अपनाने के बाद से, चीन-यूरोप मालगाड़ी ने अपनी विशाल क्षमता, हर मौसम में संचालन और सुरक्षा एवं स्थिरता जैसे लाभों का पूरी तरह से उपयोग किया है, जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स बाजार में लोकप्रियता मिली है और उसके परिचालन पैमाने में लगातार विस्तार हुआ है।

वर्तमान में, चीन के 129 शहरों ने चीन-यूरोप मालगाड़ी सेवाएं शुरू की हैं, जो 26 यूरोपीय देशों के 236 शहरों तक पहुंचती हैं, और सेवा कवरेज मूल रूप से पूरे यूरेशिया क्षेत्र में फैला हुआ है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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