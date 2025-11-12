अन्तरराष्ट्रीय

चीन व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के उद्देश्य और लक्ष्यों की दृढ़ता से रक्षा करता है : ली सोंग

बीजिंग, 11 नवंबर (आईएएनएस)। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन के लिए तैयारी आयोग का 65वां पूर्णाधिवेशन विएना में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र विएना कार्यालय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों स्थित चीन के स्थायी प्रतिनिधि ली सोंग ने इसमें भाग लिया और चीन की स्थिति और प्रस्तावों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने अमेरिका से आग्रह किया कि वह अपनी संधि दायित्वों और 'परमाणु परीक्षण को निलंबित करने' की अपनी प्रतिबद्धता का गंभीरता से पालन करे।

ली सोंग ने कहा कि जटिल अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक सुरक्षा स्थिति का सामना करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक शासन पहल को पेश किया। यह अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के मूल कारणों को समाप्त करने और स्थायी विश्व शांति एवं स्थिरता प्राप्त करने के लिए चीनी बुद्धिमत्ता और समाधान प्रदान करता है। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर वास्तविक बहुपक्षवाद का पालन करने और उक्त संधियों सहित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार प्रणाली की रक्षा करने को तैयार है।

इसके साथ ली सोंग ने कहा कि चीन इस संधि के उद्देश्य और लक्ष्यों का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता है। चीन अपनी परमाणु नीति के विरुद्ध अमेरिका द्वारा जानबूझकर विकृतीकरण और निराधार आरोपों का दृढ़ता से विरोध करता है।

