चीन ओलंपिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण साझेदार है : आईओसी अध्यक्ष कॉवेंट्री

Nov 12, 2025, 03:06 AM
बीजिंग, 11 नवंबर (आईएएनएस)। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) की अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री हाल के दिनों में चीन के दौरे पर हैं। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए चीन की तकनीकी प्रगति और खेल भावना की सराहना की।

10 नवंबर को कॉवेंट्री ने दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत के शनचन शहर में टीसीएल कंपनी का दौरा किया। टीसीएल एक चीनी बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और ओलंपिक की वैश्विक साझेदार भी। वहां, उन्होंने वीआर तकनीक के माध्यम से 2008 पेइचिंग ओलंपिक में एक एथलीट के रूप में अपनी जीत को पुनः जीया।

उन्होंने इस अनुभव को “अद्भुत” बताया और कहा कि चीन की उन्नत तकनीक सराहनीय है। कॉवेंट्री ने पेइचिंग शहर के साथ अपने गहरे संबंधों को भी याद किया।

कॉवेंट्री ने कहा कि 2008 में एक खिलाड़ी के रूप में ओलंपिक खेलों में भाग लेना और अब आईओसी अध्यक्ष के रूप में चीन लौटना उनके लिए “एक पूर्ण चक्र” की अनुभूति है। उन्होंने विशेष रूप से 2022 पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक का उल्लेख किया, जहां “वॉटर क्यूब” को “आइस क्यूब” में परिवर्तित किया गया था। उनके अनुसार, यह परिवर्तन चीन की ओलंपिक विरासत को संरक्षित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एक दिन पहले, यानी 9 नवंबर को, कॉवेंट्री ने 15वें चीनी राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने समारोह में तकनीक और संस्कृति के उत्कृष्ट संयोजन तथा वुशु प्रतियोगिता की गति और शक्ति की सराहना की। कॉवेंट्री ने कहा कि चीन खेलों को अत्यधिक महत्व देता है और उनके समग्र विकास को बढ़ावा दे रहा है, जो ओलंपिक आंदोलन की भावना के अनुरूप है। उन्होंने चीन को “ओलंपिक आंदोलन का महत्वपूर्ण साझेदार” बताया।

गौरतलब है कि कॉवेंट्री 8 से 13 नवंबर तक चीन की यात्रा पर हैं। यह उनके आईओसी अध्यक्ष बनने के बाद चीन की पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरान वे क्वांगतोंग और चच्यांग प्रांत, भीतरी मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश तथा चीन की राजधानी पेइचिंग का दौरा करेंगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

