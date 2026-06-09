चीन ने पिछले 5 महीनों में अपनी विदेश व्यापार रिपोर्ट जारी की

बीजिंग, 9 जून (आईएएनएस)। चीनी सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष के पहले पांच महीनों में चीन के माल आयात-निर्यात में साल-दर-साल 15.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो बाहरी मांग में कमी होने के बावजूद चीनी अर्थव्यवस्था के मजबूत लचीलापन और गतिशीलता को दर्शाती है।

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निर्यात संरचना में निरंतर सुधार हो रहा है, जो "हरित" और "उच्च-स्तरीय विनिर्माण" की विशेषता प्रदर्शित करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित उत्पादों के आयात-निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, पिछले पांच महीनों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। आयात वृद्धि निर्यात से अधिक है, जो घरेलू मांग में स्थिर सुधार को दर्शाता है।

मई से अफ्रीकी देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों वाले देशों के लिए "शून्य टैरिफ" उपाय लागू किए गए हैं, जिससे अफ्रीकी फलों और जलीय उत्पादों के आयात में तीस प्रतिशत से अधिक का मासिक इजाफा हुआ।

बाजार विविधीकरण की प्रवृत्ति स्पष्ट है, "बेल्ट एंड रोड" सहयोगी देशों के साथ व्यापार का हिस्सा आधे से अधिक है, जबकि अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों में आयात-निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नीतिगत वातावरण में निरंतर सुधार हो रहा है, कूटनीतिक गतिविधियों ने व्यापार घर्षण को प्रभावी ढंग से कम किया है और क्वांगचो व्यापार मेले जैसे राष्ट्रीय प्रदर्शनी मंचों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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