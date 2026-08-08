चीन में पहली छमाही में घरेलू पर्यटक यात्राएं 3.463 अरब पहुंचीं

बीजिंग, 8 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली छमाही में चीन में घरेलू पर्यटन गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई।

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घरेलू पर्यटकों के सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में देशभर में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या 3.463 अरब रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.4 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान 17.8 करोड़ अतिरिक्त पर्यटक यात्राएं दर्ज की गईं।

आंकड़ों के अनुसार, पहली छमाही में शहरी निवासियों ने 2.594 अरब घरेलू पर्यटक यात्राएं कीं, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि है। वहीं, ग्रामीण निवासियों की घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या 86.9 करोड़ रही, जिसमें सालाना आधार पर 4.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अगर तिमाही आधार पर देखें तो वर्ष की पहली तिमाही में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या 1.901 अरब रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 6 प्रतिशत अधिक है। वहीं, दूसरी तिमाही में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या 1.562 अरब दर्ज की गई, जो सालाना आधार पर 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

इसके अलावा, वर्ष 2026 की पहली छमाही में घरेलू पर्यटकों का कुल पर्यटन खर्च 32.1 खरब युआन रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान पर्यटन खर्च में 0.6 खरब युआन की वृद्धि हुई। इनमें शहरी निवासियों का पर्यटन खर्च 26.6 खरब युआन रहा, जो पिछले साल की तुलना में 2.2 प्रतिशत अधिक है।

वहीं, ग्रामीण निवासियों का पर्यटन खर्च 5.6 खरब युआन दर्ज किया गया, जिसमें 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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