चीन में जुलाई में सीपीआई में 0.5 फीसदी और पीपीआई में 3.5 फीसदी की वृद्धि

बीजिंग, 9 अगस्त (आईएएनएस)। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक जुलाई में, आयातित अंतरराष्ट्रीय कारकों से प्रभावित होकर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में गत महीने से 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई और पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

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खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को छोड़कर, कोर सीपीआई में गत महीने से 0.3 प्रतिशत और पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि समग्र सीपीआई में मामूली बढ़ोतरी जारी रही।

उधर, कुछ क्षेत्रों में घरेलू मांग में वृद्धि हुई, लेकिन आयातित मामलों और मौसमी कारकों जैसे कारकों के कारण, उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) में गत महीने से 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई और पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसमें वृद्धि दर पिछले महीने की तुलना में 0.6 प्रतिशत कम हो गई।

बता दें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निरंतर उन्नयन को गति प्रदान करती है, जिससे संबंधित उत्पादों की मांग और कीमतें बढ़ती हैं। टैबलेट, कंप्यूटर और मोबाइल फोन की कीमतों में क्रमशः 11.3 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसने सीपीआई में मासिक वृद्धि में लगभग 0.03 प्रतिशत का योगदान दिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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