चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट क्षेत्र में 1.16 लाख नए उद्यम स्थापित

बीजिंग, 8 अगस्त (आईएएनएस)। चीन के राष्ट्रीय बाजार विनियमन प्रशासन द्वारा शनिवार को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष की पहली छमाही में नए उद्योगों और उभरते क्षेत्रों से जुड़े उद्यमों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट क्षेत्र में 1 लाख 16 हजार नए उद्यम स्थापित हुए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.5 प्रतिशत अधिक है।

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इसके साथ ही सेवा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है।

आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष की पहली छमाही में चीन में 8 प्रमुख उभरते उद्योगों और 9 भविष्य की उद्योगों से जुड़े कुल 5 लाख 61 हजार नए उद्यम स्थापित हुए। इनमें जनरेटिव एआई क्षेत्र में 55 हजार नए उद्यम शामिल हैं, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वहीं, ह्यूमनॉइड रोबोट क्षेत्र में 1 लाख 16 हजार नए उद्यम स्थापित हुए हैं।

इसके अलावा, सेवा क्षेत्र में भी नए व्यवसायों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पहली छमाही में सेवा क्षेत्र से जुड़े 39 लाख 57 हजार नए उद्यम स्थापित हुए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के लगभग बराबर है। थोक और खुदरा व्यापार क्षेत्र में 17 लाख 37 हजार नए उद्यम बने, जो पिछले साल की तुलना में 2.9 प्रतिशत अधिक है।

वहीं, सिल्वर इकोनॉमी क्षेत्र में 31 हजार नए उद्यम स्थापित हुए। सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र में 14 लाख 75 हजार, सूचना प्रसारण और सॉफ्टवेयर सेवाओं में 3 लाख 22 हजार, परीक्षण और निरीक्षण सेवाओं में 16 हजार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सेवाओं में 4 लाख 59 हजार नए उद्यम दर्ज किए गए।

उधर, विनिर्माण क्षेत्र में उच्च स्तरीय उपकरण निर्माण से जुड़े 28 हजार नए उद्यम स्थापित हुए। इनमें बुद्धिमान उपकरण निर्माण क्षेत्र में 6.4 प्रतिशत और शहरी रेल उपकरण निर्माण क्षेत्र में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जून के अंत तक चीन में उच्च तकनीकी विनिर्माण उद्यमों की कुल संख्या बढ़कर 3 लाख 30 हजार हो गई, जिसमें पहली छमाही में स्थापित 15 हजार नए उद्यम भी शामिल हैं।

इस दौरान अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान निर्माण क्षेत्र में 185.7 प्रतिशत, फाइबर ऑप्टिक्स क्षेत्र में 129.4 प्रतिशत और एकीकृत सर्किट निर्माण क्षेत्र में 24.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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