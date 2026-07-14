चीन के आयात-निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 16.9 फीसदी का इजाफा

बीजिंग, 14 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के प्रेस कार्यालय ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन के संबंधित अधिकारियों ने इस वर्ष चीन के विदेशी व्यापार के संचालन की जानकारी दी और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए।

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उन्होंने इस वर्ष की पहली छमाही के विदेशी व्यापार आंकड़े भी जारी किए, जिनसे पता चलता है कि चीन के आयात-निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और विदेशी व्यापार में सकारात्मक रुझान बरकरार है।

सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष की पहली छमाही में, चीन का कुल आयात और निर्यात 254.7 खरब युआन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में 16.9 प्रतिशत अधिक है। इनमें से निर्यात 147.3 खरब युआन तक पहुंच गया, जिसमें 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और आयात 107.4 खरब युआन तक पहुंच गया, जिसमें 22.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

जून में आयात और निर्यात कुल मिलाकर 47.8 खरब युआन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, और यह लगातार 17वें महीने की वृद्धि है।

कुल मिलाकर, इस वर्ष की पहली छमाही में चीन के विदेशी व्यापार ने अपने पैमाने को स्थिर करने और अपनी संरचना को अनुकूलित करने में उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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