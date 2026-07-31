चीन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन करने का समर्थन करता है : विदेश मंत्रालय

बीजिंग, 31 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 30 जुलाई को नियमित प्रेस वार्ता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में प्रश्नोत्तर में बताया कि चीनी उपविदेश मंत्री हुआ छुनइंग ने 27 जुलाई को पेइचिंग में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ वार्ता की।
दोनों पक्षों ने मुख्य तौर पर दोनों देशों के नेताओं की महत्वपूर्ण समानताएं लागू कर पारस्परिक राजनीतिक विश्वास तथा विभिन्न क्षेत्रों का आदान-प्रदान व सहयोग बढ़ाने, मतभेद का समुचित निपटारा करने और चीन-भारत संबंध को स्वस्थ व स्थिर पटरी पर आगे बढ़ाने के बारे में रायों का आदान-प्रदान किया।
माओ निंग ने कहा कि ब्रिक्स देश नवोदित बाजारों और विकासशील देशों के सहयोग का अहम मंच है। चीन ब्रिक्स सहयोग को बड़ा महत्व देता है और सक्रियता से इसमें भाग लेता है। हम अध्यक्ष देश भारत द्वारा सफलता से इस साल का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करने का समर्थन करते हैं।