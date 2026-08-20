कैमरून-सीएआर सीमा पर सोने की खदान ढही, 100 से अधिक लोगों की मौत

याउंडे, 20 अगस्त (आईएएनएस)। कैमरून और मध्य अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर) की सीमा पर स्थित एक गांव में सोने की खदान ढहने से 100 से अधिक खनिकों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन और मीडिया के मुताबिक, हादसा मंगलवार दोपहर हुआ और राहत-बचाव अभियान अब भी जारी है।

कैमरून के पूर्वी क्षेत्र के गवर्नर ग्रेगोयर म्वोंगो ने बताया कि हादसा स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब दो बजे जाम्बोये गांव के पास हुआ। उन्होंने कहा कि गांव सीमा पर स्थित है, लेकिन खदान मध्य अफ्रीकी गणराज्य की तरफ थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीन से पांच कैमरूनी नागरिकों की मौत हुई है और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

कैमरून के सरकारी प्रसारक सीआरटीवी ने मृतकों की संख्या 100 से अधिक बताई है। वहीं, स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मलबे से अब तक 107 शव निकाले जा चुके हैं।

हालांकि, मध्य अफ्रीकी गणराज्य के खान एवं भूविज्ञान मंत्री रूफिन बेनाम-बेलटूंगू ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद 49 लोगों की मौत की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मृतकों में 34 मध्य अफ्रीकी गणराज्य के नागरिक, 13 कैमरून के नागरिक और दो चाड के नागरिक शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान कुछ खदान प्रबंधकों ने खनिकों की अनुशासनहीनता को भी हादसे की एक वजह माना। उन्होंने खदान को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश दिए हैं।

घटनास्थल के पास रहने वाले एक स्थानीय निवासी ओरिएजीन डॉकना ने कहा कि इस हादसे से पूरा इलाका सदमे में है और मंगलवार से ही कई परिवार अपने प्रियजनों के शोक में डूबे हुए हैं।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बचाव दल अब भी उन खनिकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है।

हाल के वर्षों में अफ्रीका में सोने की खदानों में सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पिछले महीने केन्या के नारोक काउंटी में भी सोने की खदान ढहने से पांच खनिकों की मौत हुई थी।

--आईएएनएस

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