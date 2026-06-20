ब्रिक्स एनएसए की बैठक में शामिल होंगे चीनी विदेश मंत्री, राजदूत फीहोंग बोले-संचार और समन्वय बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं हम

दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। नई दिल्ली में 22 और 23 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन करने जा रहा है। इस मौके पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। भारत में चीनी दूतावास के राजदूत शू फीहोंग ने कहा कि चीनी पक्ष मौजूदा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति, बड़े अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों और परंपरागत और गैर-परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करेगा।

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भारत में चीनी दूतावास के राजदूत शू फीहोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उच्च प्रतिनिधियों की 16वीं मीटिंग के दौरान चीनी पक्ष मौजूदा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति, बड़े अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों और परंपरागत और गैर-परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों को लेकर जॉइंट रेस्पॉन्स पर दूसरे ब्रिक्स सदस्यों के साथ विचारों का लेन-देन करेगा और सितंबर में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए राजनीतिक तैयारी करेगा।"

उन्होंने आगे कहा कि चीन ब्रिक्स सदस्यों के साथ संचार और समन्वय बढ़ाने के लिए उत्सुक है ताकि राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बेहतर बनाया जा सके और दुनिया की शांति और सुरक्षा में योगदान दिया जा सके।

अगस्त 2025 के बाद उनका भारत का पहला दौरा होगा। वांग केंद्रीय विदेश मामलों के आयोग के निदेशक के तौर पर चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। वह एनएसए अजीत डोभाल के निमंत्रण पर 22-23 जून को भारत आएंगे।

भारत और चीन के बीच आपसी और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत जारी रखने की कोशिशों के बीच इस दौरे पर करीब से नजर रखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे और ब्रिक्स बैठक की तारीखों की टाइ‌मिंग के चलते चीनी विदेश मंत्री वांग इसमें हिस्सा नहीं ले पाए। इसी वजह से वे पिछले महीने भारत की मेजबानी में हुए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे।

विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज के अनुसार, बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे और इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के एनएसए और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख हिस्सा लेंगे।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि दो दिन की मीटिंग के दौरान प्रतिनिधिमंडल "आज दुनिया के सामने मौजूद गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां" थीम पर अपने विचार साझा करेंगे। चर्चा में तेजी से बदलते सुरक्षा माहौल और वैश्विक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नई तकनीक के बढ़ते असर पर फोकस रहने की उम्मीद है।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार/प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख 'आज दुनिया के सामने मौजूद गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां' थीम पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।"

इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हाल ही में काउंटर टेररिज्म और सूचना और संचार तकनीक के इस्तेमाल में सुरक्षा को लेकर हुए ब्रिक्स जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स के नतीजों की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा से उम्मीद है कि यह सीमापार खतरों से निपटने और सामूहिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में ब्रिक्स देशों के बीच भविष्य के सहयोग को आकार देने में मदद करेगा।

--आईएएनएस

केके/वीसी