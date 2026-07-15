ब्रेक्जिट के बाद स्पेन-जिब्राल्टर सीमा पर बड़ी राहत, नियमित जांच खत्म

जिब्राल्टर, 15 जुलाई (आईएएनएस)। यूरोपीय संघ (ईयू) और ब्रिटेन के बीच पोस्ट-ब्रेक्जिट एग्रीमेंट (ब्रेक्जिट के बाद हुए नए समझौते) के तहत बुधवार से स्पेन और जिब्राल्टर के बीच भूमि सीमा पर नियमित जांच (रूटीन बॉर्डर चेक) समाप्त कर दी गई। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगी।

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ब्रसेल्स में मंगलवार को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए और बुधवार से अंतरिम रूप से इसे लागू कर दिया गया। हालांकि, इसे यूरोपीय संसद की मंजूरी और दोनों पक्षों की औपचारिक अनुमोदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम रूप मिलेगा।

समझौता लागू होने से पहले जिब्राल्टर और पड़ोसी स्पेनिश शहर ला लीनेआ दे ला कॉन्सेप्सियोन के सैकड़ों निवासी सीमा के पास एकत्र हुए। बुधवार आधी रात के बाद यूरोपीय संघ का आधिकारिक गान "ओड टू जॉय" बजाया गया और सीमा पर चेकप्वाइंट हटा दिया गया। इसके बाद पैदल यात्री, कारें और मोटरसाइकिलें बिना नियमित पासपोर्ट या पहचान जांच के सीमा पार करने लगीं।

समझौते के तहत जिब्राल्टर और स्पेन के बीच सामान और श्रमिकों की आवाजाही को काफी आसान बनाया जाएगा, जिससे जिब्राल्टर और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

यूरोपीय आयोग ने कहा कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पूरे क्षेत्र की समृद्धि सुनिश्चित करना है। आयोग के अनुसार, इससे जिब्राल्टर और स्पेन के अधिकारियों के बीच सहयोग और बेहतर होगा, जबकि शेंगेन क्षेत्र, यूरोपीय संघ के एकल बाजार और सीमा शुल्क संघ की सुरक्षा भी बरकरार रहेगी।

ब्रिटिश सरकार ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि यह ऐतिहासिक समझौता उन 15,000 से अधिक लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो हर दिन स्पेन और जिब्राल्टर के बीच काम के लिए सीमा पार करते हैं।

ब्रेक्जिट के बाद वर्ष 2020 से ही इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच बातचीत चल रही थी। जून 2025 में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्पेन और जिब्राल्टर के बीच व्यापक सहमति बनने के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया।

प्रक्रिया के तहत समझौते को इस वर्ष सर्दियों में यूरोपीय संसद की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वहीं, यूरोपीय संघ की परिषद ने 15 जुलाई 2026 से इसके अंतरिम क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है।

जिब्राल्टर के मुख्यमंत्री फैबियन पिकार्डो ने इस समझौते को "एक नए युग की शुरुआत" बताते हुए कहा कि इससे जिब्राल्टर की अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिरता मिलेगी।

--आईएएनएस

केआर/