ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के जंगली इलाके में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, चार लोगों की मौत

रियो डी जेनेरियो, 9 अगस्त (आईएएनएस)। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो के एक जंगली इलाके में एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई।

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यह क्रैश शनिवार को स्थानीय समयानुसार करीब 11:11 बजे ऑल्टो दा बोआ विस्टा के विस्टा चिनेसा इलाके में हुआ। स्थानीय फायर डिपार्टमेंट को मौके पर बुलाया गया और बाद में उन्होंने मलबे को घने पेड़-पौधों वाले इलाके में पाया।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेशल टीमें जमीन के रास्ते क्रैश साइट पर पहुंचीं, जबकि हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद लगी आग को बुझाने के लिए फायरफाइटिंग यूनिट्स को भी तैनात किया गया था।

क्रैश में एक पायलट और तीन कोलंबियाई महिलाएं शामिल थीं, जो एक ही परिवार की सदस्य थीं।

अधिकारियों ने शुरू में चार मौतों की पुष्टि की, लेकिन अभी तक पीड़ितों की जानकारी जारी नहीं की है। रियो के मेयर एडुआर्डो कैवेलियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "तिजुका नेशनल पार्क में विस्टा चिनेसा के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे के पीड़ितों के परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है।"

उन्होंने कहा कि उनका ब्राजील की नेशनल सिविल एविएशन एजेंसी एएनएसी से संपर्क हुआ है। उन्होंने लिखा, "रियो डी जनेरियो नगर निगम ने एएनएसी से अनुरोध किया है कि वे तुरंत कार्रवाई कर निगरानी बढ़ाएं और उन हेलीकॉप्टर उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करें जो हमारे शहर में लगातार बढ़ती संख्या में चल रही हैं। हम एएनएसी को जरूरी उपायों और कार्रवाईयों में मदद के लिए रियो डी जनेरियो नगर निगम का पूरा तंत्र उपलब्ध कराते हैं।"

इससे पहले जून में रियो के ऊपर दो हेलीकॉप्टर टकरा गए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में अमेरिकी गायक ओलिवर ट्री और अर्जेंटीना के यूट्यूबर गैस्पर प्राइम भी शामिल थे।

पिछले साल ब्राजील के दक्षिणपूर्वी राज्य साओ पाउलो के पर्यटन शहर उबातुबा में एक बीच के पास एक छोटा विमान क्रैश होकर फट गया था। स्थानीय अग्निशमन विभाग के मुताबिक, इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई और 7 अन्य घायल हुए।

मृतक पायलट ने उबातुबा क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन वह विमान की रफ्तार नहीं रोक पाया और हवाई टर्मिनल की सुरक्षा बाड़ को तोड़ते हुए बाहर निकल गया।

--आईएएनएस

केके/वीसी