भारतीय तिरंगे के रंगों से जगमगाया बोस्टन का प्रूडेंशियल सेंटर, स्वतंत्रता दिवस की दिखी भव्य झलक

वाशिंगटन, 15 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के बोस्टन शहर में पहली बार प्रसिद्ध प्रूडेंशियल सेंटर भारतीय तिरंगे के रंगों से जगमगा उठा। फाउंडेशन ऑफ इंडियन अमेरिकंस न्यू इंग्लैंड ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस को अपने पांचवें अंतरराष्ट्रीय इंडिया डे परेड और फ्रीडम फेस्टिवल के साथ मनाया।

आयोजकों के अनुसार, यह कार्यक्रम ऐतिहासिक बोस्टन हार्बर में आयोजित किया गया। तिरंगे की रोशनी से सजे प्रूडेंशियल सेंटर ने शहर की क्षितिज रेखा को बदल दिया और भारत-अमेरिका के बढ़ते रिश्तों का प्रतीक बन गया।

कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का संदेश भी पहुंचा। उन्होंने एफआईए न्यू इंग्लैंड के अध्यक्ष अभिषेक सिंह को लिखे पत्र में परेड के आयोजन की सराहना की और अधिकारियों, स्वयंसेवकों और भारतीय प्रवासी समुदाय को शुभकामनाएं दीं।

गृहमंत्री शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत-अमेरिका की मजबूत दोस्ती का जश्न मनाया गया। ऐसे आयोजन विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में मदद करते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिक परंपराएं और 'वसुधैव कुटुंबकम' यानी 'दुनिया एक परिवार है' का आदर्श, एकता, शांति और सह-अस्तित्व का संदेश देता है।

अमित शाह ने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने काम, प्रतिभा और मूल्यों से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय आदर्शों से जोड़ने में भी मदद करते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के आधार पर एक नई वैश्विक पहचान बना रहा है। सरकार 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की सोच के साथ पूरी दुनिया में भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ाव, सांस्कृतिक संबंध और विकास साझेदारी को लगातार मजबूत कर रही है।

परेड का उद्घाटन बोस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत रघुराम एस. ने किया। अमेरिकी नौसेना की मैगी लेमे और भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल इंदरप्रीत सिंह ग्रैंड मार्शल बने। समुदाय के नेता राम गुप्ता और मीतू गुप्ता ने भी जुलूस का नेतृत्व किया।

परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और भारत-अमेरिका के साझा मूल्यों को दर्शाती रंगीन झांकियां शामिल थीं। अमेरिकी वेटरन्स का बैंड और मराठी ढोल-ताशा समूह ने जुलूस में संगीत और जोश भर दिया।

मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हेली और बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने 15 अगस्त को 'इंडिया डे' घोषित करने की घोषणा जारी की। एफआईए न्यू इंग्लैंड के अनुसार, लगातार पांचवें साल इस अवसर को आधिकारिक मान्यता मिली।

जुलूस बोस्टन की ऐतिहासिक इंडिया स्ट्रीट से होकर गुजरा। यह इलाका शहर के शुरुआती समुद्री व्यापार से जुड़ा है। आयोजकों ने कहा कि यह मार्ग दर्शाता है कि कैसे सदियों से व्यापार, लोग और विचारों ने दोनों देशों को जोड़ा है।

बोस्टन हार्बर 1773 की बोस्टन टी पार्टी से जुड़ा है, जो अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन की एक अहम घटना थी। प्रूडेंशियल सेंटर बोस्टन की सबसे पहचान वाली इमारतों में से एक है। तिरंगे की रोशनी उन प्रमुख इमारतों की बढ़ती परंपरा का हिस्सा है, जो भारतीय प्रवासी समुदाय वाले शहरों में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रोशन की जाती हैं।

--आईएएनएस

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