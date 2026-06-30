बुजुर्गों की देखभाल सेवाओं का व्यवसायीकरण: चीन की बढ़ती उम्र की आबादी से निपटने की कोशिश में एक कदम

बीजिंग, 30 जून (आईएएनएस)। जब कोई समाज बुजुर्गों की देखभाल के तरीकों पर गंभीरता से विचार करना शुरू करता है, तो उसे न केवल आजीविका की समस्या का सामना करना पड़ता है, बल्कि एक गहन सामाजिक परिवर्तन का भी सामना करना पड़ता है।

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यह परिवर्तन अब वैश्विक स्तर पर हो रहा है, पूर्वी एशिया से लेकर यूरोप तक, उत्तरी अमेरिका से लेकर लैटिन अमेरिका तक, लगभग हर देश अपनी बढ़ती उम्र वाली आबादी के समाधान तलाश रहा है। 26 जून को, चीन ने बुज़ुर्गों की देखभाल सेवा प्रदाताओं के लिए आधिकारिक तौर पर तीन स्तरीय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली (प्राथमिक, मध्यवर्ती और उन्नत स्तर) स्थापित की। यह कदम वैश्विक बुज़ुर्ग देखभाल उद्योग के लिए चीन से कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

चीन के सामने बढ़ती उम्र वाली आबादी के दबाव को कोई नकार नहीं सकता। दुनिया की सबसे बड़ी बुजुर्ग आबादी वाला देश होने के नाते, चीन ने उस वृद्धावस्था प्रक्रिया को पूरा कर लिया है जिसे विकसित देशों को पूरा होने में एक सदी से अधिक समय लगता है, वह भी केवल दो या तीन दशकों में। इसका मतलब है कि चीन के पास धीरे-धीरे अनुकूलन करने के लिए ज्यादा समय नहीं है और उसे अपेक्षाकृत कम समय में करोड़ों बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए एक ऐसी सेवा प्रणाली का निर्माण करना होगा। इस प्रणाली का मूल आधार अंततः लोग हैं, पेशेवर कौशल और पेशेवर गरिमा वाले देखभालकर्ता।

बुजुर्गों की देखभाल का उद्योग लंबे समय से एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना कर रहा है: एक ओर तो इसकी भारी सामाजिक मांग है, वहीं दूसरी ओर इस उद्योग में आकर्षण और पेशेवर प्रतिभा की कमी है। नर्सिंग स्टाफ की निम्न सामाजिक स्थिति, अस्पष्ट करियर विकास पथ और कम आय कई युवाओं को इस पेशे में आने से हतोत्साहित करती है, और मौजूदा पेशेवरों में भी जुड़ाव की भावना का अभाव है। यह स्थिति बुज़ुर्गों की देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है और "बुजुर्गों की सेवा" के वादे को कमजोर करती है।

इस अर्थ में, बुजुर्गों की देखभाल सेवा प्रदाताओं के लिए एक स्तरीय पेशेवर योग्यता प्रणाली की स्थापना केवल एक उद्योग मानक नहीं है, बल्कि एक वैचारिक उन्नयन है। यह एक स्पष्ट संदेश देता है: बुजुर्गों की देखभाल केवल लोगों की सेवा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पेशा है जिसके लिए पेशेवर ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। स्तरीय प्रणाली पेशेवरों के लिए प्रवेश स्तर से लेकर उन्नत स्तर तक एक स्पष्ट करियर पथ निर्धारित करती है, जिसमें प्रत्येक चरण पर स्पष्ट मानक और दिशा-निर्देश होते हैं। यह न केवल सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पेशे को गरिमा और विकास के अवसर प्रदान करता है।

गहरे स्तर पर, यह चीन की वृद्ध देखभाल संबंधी सोच में आए बदलाव को भी दर्शाता है, जो पहले "वृद्धों की देखभाल करना" से बदलकर "बुजुर्गों को गरिमापूर्ण जीवन देना" हो गया है। अतीत में, वृद्ध देखभाल संबंधी चर्चाएं मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित होती थीं कि "क्या कोई उनकी देखभाल करेगा"; आज, हम इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि "उनकी देखभाल कितनी अच्छी तरह से की जा रही है" और "क्या वृद्ध गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं।" पेशेवर नर्सिंग देखभाल में न केवल भोजन कराना, नहलाना और करवट बदलना शामिल है, बल्कि मनोवैज्ञानिक आराम, पुनर्वास मार्गदर्शन और जीवन रक्षक देखभाल जैसे अन्य आयाम भी शामिल हैं। वृद्ध देखभाल सेवा कर्मियों के व्यवसायीकरण का उद्देश्य इन पेशेवर आवश्यकताओं को पूरा करना है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन के अंतिम वर्षों को गुणवत्तापूर्ण और गरिमापूर्ण ढंग से व्यतीत कर सके।

निस्संदेह, कोई भी संस्थागत नवाचार रातोंरात हासिल नहीं किया जा सकता। एक स्तरीय योग्यता प्रणाली स्थापित करना केवल पहला कदम है; प्रशिक्षण प्रणालियों में सुधार, वेतन और लाभों में वृद्धि, और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव जैसे बाद के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चीन की वृद्ध देखभाल सेवा प्रणाली का निर्माण एक लंबा और कठिन कार्य बना हुआ है।

यह उल्लेखनीय है कि चीन के ये प्रयास कोई अपवाद नहीं हैं। बढ़ती उम्र की आम चुनौती का सामना करते हुए, सभी देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर समाधान तलाश रहे हैं। जापान की दीर्घकालिक देखभाल बीमा प्रणाली, उत्तरी यूरोप का उच्च-कल्याणकारी वृद्ध देखभाल मॉडल और सिंगापुर की केंद्रीय भविष्य निधि प्रणाली, प्रत्येक देश के दृष्टिकोण की अपनी विशेषताएं और लाभ हैं, और साथ ही अपनी-अपनी समस्याएं भी हैं। चीन द्वारा वृद्ध देखभाल सेवा कर्मियों के लिए एक पेशेवर प्रणाली की स्थापना उसकी अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप किया गया एक प्रयास है। यह शायद सर्वोत्तम समाधान न हो, लेकिन वृद्ध देखभाल के वैश्विक विकास में यह निश्चित रूप से एक लाभकारी प्रयास है।

बढ़ती उम्र एक मूक क्रांति है। इस क्रांति का सामना करते हुए, कोई भी देश अप्रभावित नहीं रह सकता है, और किसी भी देश के अनुभव को सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। देशों के बीच आपसी सीख और आदान-प्रदान इस आम चुनौती से निपटने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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