बिजली टैरिफ बढ़ने से बांग्लादेश में गर्मी से राहत पाना हुआ महंगा

ढाका, 9 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश में गर्मी के बीच कूलिंग सुविधाओं का लाभ उठाना मुश्किल हो गया है। देश में बिजली टैरिफ बढ़ने का असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। यह कम आय वाले परिवारों के लिए जरूरी कूलिंग और भी महंगा बना सकता है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, देश में भीषण गर्मी पड़ रही है और राहत के लिए लोगों के लिए पंखा, कूलर और एसी की सुविधा महंगी साबित हो रही है।

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दरअसल, बांग्लादेश एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन (बीईआरसी) ने जून में बिजली के टैरिफ बढ़ा दिए थे। इसकी वजह से होलसेल रेट 7 टका से बढ़कर 8.39 टका प्रति किलोवाट-घंटा हो गया। देखा जाए तो बिजली के टैरिफ में यह 19.85 फीसदी की बढ़ोतरी है।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, वेटेड एवरेज रिटेल टैरिफ भी 16.68 फीसदी बढ़कर 9.11 टका से 10.63 टका प्रति यूनिट हो गया। बीईआरसी ने कम वॉल्यूम वाले कंज्यूमर्स के लिए लाइफलाइन रेट्स बनाए रखे, लेकिन महीने में 50 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले घरों के लिए टैरिफ 4.63 टका और 75 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों के लिए 5.26 टका रखा। एडजस्टेड एवरेज रिटेल टैरिफ 10.40 टका प्रति यूनिट तय किया गया।

यह बढ़ोतरी उन घरों के लिए ज्यादा है जो कूलिंग के लिए ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। बदले हुए टैरिफ के तहत, महीने में 76 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को अब पहले 75 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल के लिए 8.50 टका प्रति यूनिट देने होंगे। पहले यह दर 7.20 टका थी।

महीने में 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवार के लिए बिजली का चार्ज 1,294.50 टका से बढ़कर 1,457 टका हो गया है, जो डिमांड चार्ज और वैट से पहले 162.50 टका ज्यादा है।

कम इनकम वाले परिवार जो पहले से ही बढ़ते रहने के खर्च की वजह से बिजली का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, उनके लिए इस बढ़ोतरी से बहुत ज्यादा गर्मी में पंखे और दूसरे कूलिंग अप्लायंस ज्यादा देर तक चलाना मुश्किल हो सकता है।

टैरिफ में बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब बांग्लादेश में गर्मी का बोझ बढ़ रहा है और बढ़ते तापमान से लोगों की सेहत और प्रोडक्टिविटी को खतरा बढ़ रहा है।

क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के एक नए प्रकाशन के मुताबिक, 2050 तक दुनियाभर में हर साल गर्मी से होने वाली लगभग 430,000 और मौतें होंगी। उम्मीद है कि गरीब देशों में अमीर इलाकों के मुकाबले मौत की दर 10 गुना ज्यादा होगी।

ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि बांग्लादेश उन 18 देशों में से है जिन्हें खास तौर पर कमजोर माना गया है, जहां तेजी से बढ़ती बहुत ज्यादा गर्मी के साथ-साथ ठंडा रखने के लिए बिजली की खपत में भी कम बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि सिर्फ घरों को बिजली ग्रिड से जोड़ना काफी नहीं होगा। लोगों को खतरनाक गर्मी के मौसम में खुद को ठंडा रखने के लिए जरूरी बिजली का खर्च भी उठाना होगा। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक, 2023 तक बांग्लादेश में बिजली पहुंचने की दर 99.5 फीसदी थी, फिर भी बिजली मिलने का मतलब यह नहीं है कि ठंडक भी उतनी ही मिलेगी।

--आईएएनएस

केके/वीसी