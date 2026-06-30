भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की दिशा में तेजी, यूएसआईएसपीएफ ने जताया भरोसा

वाशिंगटन, 30 जून (आईएएनएस)। अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को लेकर बातचीत ने उल्लेखनीय गति पकड़ ली है। यह जानकारी उस समय सामने आई, जब वाशिंगटन में आयोजित संगठन के नौवें वार्षिक लीडरशिप समिट के दौरान वरिष्ठ उद्योगपतियों ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव) राजदूत जैमीसन ग्रीर के साथ बंद कमरे में एक गोलमेज बैठक की।

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अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) की गोलमेज बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव) राजदूत जैमीसन ग्रीर पिछले सप्ताह ही भारत दौरे से लौटे हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ व्यापार वार्ता की थी।

बैठक में 6 फरवरी, 2026 को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते और एक अंतरिम समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

यूएसआईएसपीएफ ने बताया कि उसके बोर्ड सदस्यों ने ग्रीर के साथ बाजार तक बेहतर पहुंच, डिजिटल व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) की मजबूती और गैर-शुल्कीय बाधाओं (नॉन-टैरिफ बैरियर्स) को कम करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

संगठन ने हाल के महीनों में हुई प्रगति के लिए राजदूत जैमीसन ग्रीर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दोनों देशों की वार्ता टीमों की सराहना की।

यूएसआईएसपीएफ ने कहा कि दोनों देशों के कारोबारी समुदाय को उम्मीद है कि प्रस्तावित व्यापार समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा निर्धारित ‘मिशन 500’ के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा, जिसके तहत द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

संगठन ने कहा कि उसके बोर्ड सदस्य ऐसी संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार संधि के लिए जारी वार्ताओं का समर्थन करते रहेंगे, जिससे दोनों देशों के व्यवसायों को ठोस लाभ मिल सके। यूएसआईएसपीएफ ने वर्तमान चरण को “भारत-अमेरिका रणनीतिक और व्यावसायिक साझेदारी का एक ऐतिहासिक क्षण” बताया।

यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मुकेश अघी ने कहा कि यह चर्चा दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तेजी का संकेत है।

उन्होंने कहा, “नई दिल्ली में सफल बैठकों के कुछ ही दिनों बाद हमारे नौवें वार्षिक लीडरशिप समिट में राजदूत ग्रीर की मौजूदगी अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता में आए असाधारण सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है।”

अघी ने कहा, “जब अमेरिका अपनी स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, तब हम इस संबंध में एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं। यूएसआईएसपीएफ संतुलित और दोनों पक्षों के लिए लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में राजदूत ग्रीर और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना करता है।”

यूएसआईएसपीएफ ने कहा कि हालिया चर्चाओं से उद्योग जगत का यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि दोनों सरकारें एक व्यापक व्यापार ढांचे की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं, जिससे दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और आर्थिक सहयोग का विस्तार होगा।

--आईएएनएस

पीएम