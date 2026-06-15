बच्ची हानिया की मौत पर पाकिस्तान से जवाब मांग रहा ऑस्ट्रेलिया, पीएम अल्बनीज बोले-'हो पारदर्शी जांच'

कैनबरा, 15 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस फायरिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नौ वर्षीय हानिया की मौत का मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पाकिस्तान से इस घटना की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

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सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए अल्बनीज ने इस पूरी घटना को दुखद बताया।

ऑस्ट्रेलिया में जन्मी नौ वर्षीय हानिया अहमद अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पाकिस्तान गई थी। परिवार पंजाब के चकवाल जिले में रिश्तेदारों से मिलने पहुंचा था। इसी दौरान उनकी किराये की कार को हथियारबंद लुटेरों ने रोक लिया और परिवार को बंधक बना लिया।

पंजाब पुलिस के अनुसार, मौके पर पहुंचे अपराध नियंत्रण विभाग (सीसीडी) के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया। इसी दौरान संदिग्ध लुटेरों और पुलिस के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर मौजूद अधिकारी ने गलती से यह समझ लिया कि लुटेरे परिवार की कार में भागने की कोशिश कर रहे हैं और उसने वाहन पर गोली चला दी।

इस फायरिंग में हानिया अहमद की मौत हो गई, जबकि उसके पिता और भाई घायल हो गए। उसकी मां इस घटना में सुरक्षित बच गईं।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि इस मामले की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार और दुनिया को सच्चाई का पता चल सके।

उन्होंने कहा, “इन परिस्थितियों की जांच होना आवश्यक है। जांच पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए ताकि परिवार और अन्य लोग जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था।”

अल्बनीज ने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस मामले में निष्पक्ष और उचित जांच की अपेक्षा करता है। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा, " नौ वर्षीय बच्ची का अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जाना खुशी का अवसर होना चाहिए था, लेकिन यह एक दुखद त्रासदी में बदल गया।"

इस बीच, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिवार को लूटने वाले दोनों संदिग्ध अगले दिन पुलिस के साथ एक अलग मुठभेड़ में मारे गए।

--आईएएनएस

केआर/