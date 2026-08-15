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अन्तरराष्ट्रीय

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत हमें हैरानी से भर देता है : ऑस्ट्रेलियाई पीएम

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दुनिया

कैनबरा, 15 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को देश की शानदार तरक्की और दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर इसके वैश्विक छवि की सराहना की।

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बयान में कहा, “मैं भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं। एक स्वतंत्र भारत का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन सिर्फ इच्छाशक्ति, विश्वास और पक्के इरादे की ताकत से, इसने उम्मीद से भरी एक नई शुरुआत की। उस सबसे अनोखे दिन के बाद से आठ दशकों में, भारत और मजबूत होता गया है।”

उन्होंने कहा, “आज, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर, भारत अपनी कामयाबियों के पैमाने और अपनी क्षमता की विशालता से हमें हैरान करता है।”

पीएम अल्बनीज ने भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए इस मौके की अहमियत पर बात की, दोनों देशों के बीच पक्के संबंधों और आपसी रिश्तों को मजबूत करने में समुदाय के योगदान पर जोर दिया।

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा, “मुझे पता है कि भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय पिछले 80 सालों को गर्व के साथ याद करेगी, अपनी लंबी और समृद्ध विरासत का जश्न मनाएगी और साथ ही एक ऐसे भविष्य की ओर भी देखेगी जो उम्मीदों से भरा हो। हम सब मिलकर उन सभी चीजों का जश्न मनाते हैं, जो हमारे देशों को जोड़ती हैं, हमारी मजबूत आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी से लेकर हमारे देश में जिंदादिल भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के बहुत बड़े योगदान तक।”

उन्होंने आगे कहा, "हम ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच नए और बढ़ते क्षेत्रों में जुड़ाव को गहरा करने के लिए उत्साहित हैं, और इसमें ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों का बड़ा सहयोग है, जो हमारी बहुमूल्य दोस्ती की जीवंत कड़ी हैं। मैं आपके साथ भारत के इतिहास और संस्कृति, इसकी समृद्ध विविधता और असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाता हूं और उस उज्ज्वल भविष्य का भी जश्न मनाता हूं, जो हमारे साझा भविष्य में छिपा है।"

--आईएएनएस

केके/एबीएम