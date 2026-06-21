अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर यूएन महासचिव ने लोगों से योगाभ्यास के जरिए स्वस्थ जीवन जीने की अपील की

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। दुनियाभर के तमाम देशों में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के प्राचीन योगाभ्यास को दुनिया के सभी धर्मों और संस्कृतियों के लाखों लोगों के लिए शांति पाने, ताकत बनाने और मकसद के साथ जीने में मदद करने वाला बताया। यूएन महासचिव ने हर पीढ़ी से योग के जरिए स्वस्थ जिंदगी जीने की अपील की।

Read More

यूएन महासचिव गुरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "प्राचीन भारत में अपनी गहरी जड़ों से, योग सच में वैश्विक बन गया है, जो सभी धर्मों और संस्कृतियों के लाखों लोगों को शांति पाने, ताकत बनाने और मकसद के साथ जीने में मदद करता है। यह हमें खुद के लिए, अपने ग्रह के लिए और एक-दूसरे के लिए ध्यानमग्नता, सम्मान और देखभाल करना सिखाता है।"

उन्होंने कहा कि इस योग दिवस पर, आइए हम अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों तक यह देखभाल पहुंचाएं और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर पीढ़ी एक स्वस्थ जिंदगी जी सके।

टेक्सास के पार्कों और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर राज्य विधानसभाओं और गवर्नर के ऑफिस तक, इस हफ्ते के अंत में पूरे अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यह दिखाता है कि भारत में शुरू हुई यह परंपरा अब एक देशव्यापी स्वास्थ्य कल्याण आंदोलन बन गई और इसे आम लोगों में कितना पसंद किया जा रहा है।

इस साल का थीम "स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग" रहा, जिसमें निवारक स्वास्थ्य देखभाल, सक्रिय जीवनशैली और मानसिक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के एक दशक से अधिक समय बाद अब इसका आयोजन पूरे अमेरिका में व्यापक स्तर पर किया जाता है। देशभर के पार्कों, विश्वविद्यालयों, सामुदायिक केंद्रों, सार्वजनिक स्थलों और सरकारी संस्थानों में योग दिवस मनाया जाता है।

करोड़ों अमेरिकी नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं और यह अमेरिका में भारत की सांस्कृतिक पहचान तथा प्रभाव के सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक बन चुका है। सबसे बड़े समारोह में से एक, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को टेक्सास के शुगर लैंड में हुआ।

यहां कॉन्सुल जनरल डी.सी. मंजूनाथ, हिंदू स्वयंसेवक संघ और हिंदू युवा के एक इवेंट के लिए ब्रेजोस रिवर पार्क में मेयर कैरल मैककचियन के साथ शामिल हुए। इस इवेंट में लोग, चुने हुए अधिकारी और योग के शौकीन लोग आउटडोर योग सत्र और कल्याणकारी गतिविधियों के लिए इकट्ठा हुए।

--आईएएनएस

केके/पीएम