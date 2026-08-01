अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ अभियान तेज किया

वॉशिंगटन, 1 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसी) के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने आईसी के प्रभाव को सीमित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। रुबियो ने मध्य-पूर्व में राजनयिक प्रयासों और पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका समर्थक सरकारों से मिल रहे बढ़ते समर्थन का भी जिक्र किया।

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विदेश मंत्री ने आईसी को एक ऐसा संस्थान बताया जो उन देशों के नागरिकों पर भी अधिकार जताता है जो इसके सदस्य नहीं हैं। उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक गैरकानूनी संगठन है।" रुबियो ने आरोप लगाया, "आईसी ने खुद को गैरकानूनी बना लिया है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर आप उसके सदस्य नहीं हैं तब भी वह आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।" उन्होंने कहा कि इस तरह के दावों से विदेश में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं पर मुकदमा चलने का खतरा पैदा हो सकता है।

रुबियो ने कहा, "भविष्य में इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी सर्विसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स और दूसरे लोग इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से आरोप तय होने के दायरे में आ सकते हैं।" रुबियो ने कहा कि वाशिंगटन ने पहले कोर्ट के अंदर सुधार की मांग की थी, लेकिन उन कोशिशों के फेल होने के बाद उसने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने कहा, "हमने अब उस कोर्ट को काबू में करने की कोशिश शुरू कर दी है।"

रुबियो के मुताबिक, इस पहल को पहले ही इंटरनेशनल सपोर्ट मिल चुका है। उन्होंने कहा, "दो हफ्ते पहले जब से हमने यह कोशिश शुरू की है, तब से दर्जनों देश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांच देश पहले ही आईसीसी छोड़ चुके हैं और उन्हें बता दिया है कि वे जा रहे हैं और हमें लगता है कि और भी देश निकलेंगे।"

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हाल ही में वाशिंगटन में हुई मंत्रियों की बैठक पर भी जोर दिया, जिसमें कहा गया कि 60 देशों के रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल रूप से मोटिवेटेड हिंसा से निपटने पर चर्चा में शामिल हुए थे। रुबियो ने कहा, "60 देश वाशिंगटन आए और उस कोशिश का हिस्सा थे जहां हम कट्टर वाम आतंकवाद और हिंसा की बात कर रहे थे।" रुबियो ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे ग्रुप्स का सामना करने के लिए "एक मजबूत गठबंधन" बनाने की उम्मीद है।

वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर स्पष्ट किया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की आईसीसी की आलोचना का मकसद उन्हें (ट्रंप को) व्यक्तिगत रूप से बचाना नहीं था। ट्रंप ने कहा, "वह मेरा बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह नेतन्याहू और कई दूसरे लोगों का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं।" ट्रंप ने आगे कहा, "इस समय ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मैं उनमें से एक हूं।"

--आईएएनएस

एसडी/एएस