अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर पुतिन ने ट्रंप से की बात, यूक्रेन और द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा

मॉस्को, 5 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के 250वें स्थापना दिवस के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने इसकी जानकारी दी।

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अमेरिका शनिवार को अपने स्वतंत्रता दिवस यानी देश की स्थापना की 250वीं सालगिरह मना रहा है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उशाकोव ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को बधाई दी।

राष्ट्रपति के सहयोगी ने कहा, "यह बातचीत जाहिर है कि सिर्फ एक रूटीन प्रोटोकॉल वाली बातचीत नहीं थी, बल्कि व्यवसाय पर केंद्रित और बहुत रचनात्मक थी। दोनों नेताओं के बीच इस साल ये चौथी बातचीत थी। इससे द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंडा के जरूरी मुद्दों पर खुलकर बातचीत हो सकी।"

वार्ता के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्धक्षेत्र की वास्तविक स्थिति का ब्यौरा देते हुए कहा कि रूसी सैनिक पूरे संपर्क मोर्चे (फ्रंटलाइन) पर आगे बढ़ रहे हैं। उशाकोव ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन संघर्ष के बीच यूरोपीय देशों की संपर्क रेखा पर मौजूद वास्तविक हालात और समग्र स्थिति को लेकर धारणा त्रुटिपूर्ण है, और वे जमीनी परिस्थितियों का सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं।

दोनों देशों के संबंधों पर, दोनों राष्ट्रपतियों ने सैन्य-राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर लगातार बातचीत बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया। उशाकोव ने कहा, "इन मामलों में हमारे दोनों देशों के बीच आपसी फायदे वाले सहयोग की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान ऐसे सहयोग को शुरू करने के लिए एक जरूरी शर्त होगी।"

उशाकोव ने कीव और उसके यूरोपीय साथियों पर संघर्ष को बढ़ाने और यहां तक ​​कि बढ़ाने, और आम लोगों के खिलाफ आतंकवाद पर भरोसा करने का आरोप लगाया।

रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के हाल ही में रूसी ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों का भी जिक्र किया, जो मुख्य रूप से तेल उद्योग से जुड़े थे। रूस का दावा है कि यूक्रेन के इस हमले के बाद कई इलाकों में फ्यूल की कमी हो गई है।

स्थानीय मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेसकोव ने शनिवार को कहा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की, पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को जा सकते हैं।

रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के अनुसार, रेडियो केपी से बात करते हुए पेसकोव ने कोस्टियनटिनिव्का में पुतिन से मिलने के जेलेंस्की के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने मॉस्को में अपने यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की का स्वागत करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा कि रूस की राजधानी मॉस्को है, न कि कोस्टियनटिनिव्का।

--आईएएनएस

केके/एएस