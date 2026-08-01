अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास चीनी कंपनी की एंट्री पर बढ़ी चिंता, रिपब्लिकन सीनेटर ने की राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा की मांग

वाशिंगटन, 1 अगस्त (आईएएनएस)। रिपब्लिकन सीनेटर बर्नी मोरेनो ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से एक प्रस्तावित रियल एस्टेट सौदे की राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा कराने की मांग की है। यह सौदा ओहायो में राइट-पैटरसन एयर फोर्स बेस के पास परिचालन स्थापित करने की योजना बना रही एक चीनी सौर ऊर्जा निर्माता कंपनी से जुड़ा है। मोरेनो का कहना है कि अमेरिका के सबसे संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों में से एक के निकट होने के कारण इस सौदे की तत्काल जांच आवश्यक है।

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शुक्रवार को भेजे एक लेटर में मोरेनो ने अपील की कि बेसेंट, अमेरिका में विदेश निवेश समिति (सीएफआईयूएस) के चेयरपर्सन के तौर पर सोलरस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा करें। सोलरस्पेस टेक्नोलॉजी फोटोवोल्टिक सेल और मॉड्यूल बनाने वाली एक चीनी कंपनी है।

सीनेटर के अनुसार, यह मांग डेटन डेवलपमेंट कोएलिशन द्वारा 22 जून को प्रस्तुत किए गए एक प्रस्ताव के आधार पर की गई है, जो सोलरस्पेस से जुड़े एक लंबित रियल एस्टेट सौदे से संबंधित है।

मोरेनो ने पत्र में लिखा, "मेरी जानकारी के अनुसार, सोलरस्पेस ओहायो के केटरिंग स्थित 2555 वुडमैन ड्राइव पर एक सुविधा केंद्र को पट्टे पर लेने या खरीदने की योजना बना रही है, जो राइट-पैटरसन एयर फोर्स बेस से लगभग 13 मील की दूरी पर स्थित है।"

सीनेटर ने ट्रंप सरकार से आगे बढ़ने से पहले प्रस्तावित ट्रांजैक्शन की जांच करने की अपील की और कहा कि चीनी कमर्शियल संपत्तियों का इस्तेमाल पहले भी बीजिंग के बड़े रणनीतिक मकसदों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है।

मोरेनो ने लिखा, "मैं ट्रंप सरकार के विदेशी जमीन के मालिकाना हक को ट्रैक करने की लगातार प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। ऐसे समय में जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मिलिट्री और इंटेलिजेंस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी कमर्शियल कंपनियों का फायदा उठाया है, हम इस संभावित ट्रांजैक्शन को बिना जांच के आगे नहीं बढ़ने दे सकते।"

मोरेनो ने हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया और लिखा, "दुर्भाग्य से, सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के शब्दों में कहें तो चीन के लिए 'जन्मसिद्ध नागरिकता पर एक बहुत बड़ी जीत था। फिर भी मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को कभी हमारे सैन्य ठिकानों के पास जमीन खरीदने या पट्टे पर लेने की अनुमति न दी जाए।"

ओहायो के सीनेटर ने इस ट्रांजैक्शन की तुरंत जांच करने की अपील करते हुए कहा, “हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की संभावित शेल कंपनियों को राइट-पैटरसन एयर फोर्स बेस समेत हमारी सबसे सेंसिटिव मिलिट्री और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स के पास जमीन या फैसिलिटी खरीदने की इजाजत नहीं दे सकते।”

यह लेटर बेसेंट को सीएफआईयूएस के प्रमुख के तौर पर भेजा गया था। सीएफआईयूएस एक इंटर-एजेंसी बॉडी है जो अमेरिका में कुछ विदेशी निवेश को संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के लिए समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।

पिछले कुछ सालों में, संवेदनशील सैन्य ठिकानों के पास जमीन पर विदेशी मालिकाना हक अमेरिका में एक विवाद का मुद्दा बन गया है। दोनों पार्टियों के फेडरल सीनेटरों ने जासूसी, इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए, विदेशी दुश्मनों, खासकर चीन से जुड़ी कंपनियों से जमीन खरीदने पर कड़ी निगरानी का समर्थन किया है।

--आईएएनएस

केके/वीसी