अमेरिकी रक्षा सचिव हेगसेथ ने की 1.5 ट्रिलियन डॉलर के डिफेंस बजट की मांग

वाशिंगटन, 1 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि ट्रंप सरकार 1.5 ट्रिलियन डॉलर का डिफेंस बजट सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के साथ काम कर रहा है। उनका कहना है कि बढ़ा हुआ सैन्य खर्च, प्राइवेट सेक्टर का निवेश और ज्यादा भर्ती अमेरिकी सुरक्षा बलों को नया आकार दे रही है।

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कैंप डेविड में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग के दौरान हेगसेथ ने कहा कि सरकार सेना में निवेश कर रहा है, साथ ही पेंटागन के लोगों और खरीद के तरीके में भी बदलाव कर रहा है।

हेगसेथ ने कहा, "हम 1.5 ट्रिलियन डॉलर पाने के लिए कांग्रेस के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह वैसा तरीका नहीं है जैसा हमने पहले अपने डिपार्टमेंट को फंड किया था।"

उन्होंने कहा कि प्रशासन ने रक्षा ठेकेदारों को केवल सरकारी फंडिंग पर निर्भर रहने के बजाय निजी पूंजी का उपयोग करके अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

अमेरिकी रक्षा सचिव हेगसेथ ने कहा, "अब तक, डिफेंस कंपनियों की तरफ से 75 बिलियन डॉलर का निजी निवेश हुआ है, जो अब नए प्लांट, नए उपकरण, नई असेंबली लाइन में निवेश कर रही हैं ताकि भविष्य के हथियार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बनाए जा सकें। इससे टैक्सपेयर के पैसे बच रहे हैं, क्योंकि कंपनियां खुद निवेश कर रही हैं।"

रक्षा सचिव ने कहा, "जब आप डीईआई को हटा देते हैं, जब आप सोशल इंजीनियरिंग और सोशल जस्टिस को हटा देते हैं और मेरिट को शामिल करते हैं और फिर आप कमांडरों के हाथ खोल देते हैं ताकि वे अनुशासन और जवाबदेही लागू कर सकें, बेसिक बातों पर वापस जा सकें तो आपको हमारे रैंक में ऐतिहासिक भर्ती रिकॉर्ड देखने को मिलता है।"

हेगसेथ के अनुसार, भर्ती भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप, हमारे सबसे अच्छे लोग इस विभाग में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वे ऐसे ही विभाग में रहना चाहते हैं और फिर युवा अमेरिकियों के बीच भर्ती का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बना है। हर महीने हमारा विभाग नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है।"

उन्होंने भर्ती में हुई बढ़ोतरी का संबंध ट्रंप के फिर से सत्ता में आने से जोड़ा और कहा, "यह ट्रेंड लाइन कब शुरू हुई? 2024 के चुनाव के दिन जब अमेरिकी लोगों ने कहा, 'मैं इस राष्ट्रपति के नेतृत्व में काम करना चाहता हूं।'"

हेगसेथ ने ट्रंप के नेतृत्व में किए गए कई सैन्य ऑपरेशन पर भी रोशनी डाली, जिसमें हूतियों के खिलाफ कार्रवाई, ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन और ड्रग कार्टेल के खिलाफ कोशिशें शामिल हैं।

उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, "एपिक फ्यूरी और इस ईरानी सरकार से निपटने की हिम्मत और यह सुनिश्चित करना कि उनके पास कभी परमाणु हथियार न हो, यह आपकी प्रतिबद्धता है।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी शुरुआती बातों में, सरकार के रक्षा खर्च में प्लान की गई बढ़ोतरी पर भी जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "हम अमेरिकी सुरक्षा बलों में भी बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं। हम अगले साल 1.5 ट्रिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद कर रहे हैं और अच्छी खबर यह है कि यह सारा उपकरण अमेरिका में बनता है।"

उन्होंने आगे कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरर पूरे देश में प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, "हमारा हर रक्षा समूह अभी कम से कम चार नए बड़े प्लांट बना रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वे तेजी से आगे बढ़ें।"

डिफेंस अपडेट कैंप डेविड में हुई पहली लाइव टेलीविजन कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा था। यहां सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, आर्थिक, स्वास्थ्य सुविधा और सरकारी एफिशिएंसी पर अपडेट दिए, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट पर रिपोर्टरों के सवालों के जवाब दिए।

रक्षा पर खर्च ट्रंप सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडा का एक अहम हिस्सा रहा है और व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सैन्य क्षमता को मॉडर्न बनाने, घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर के खिलाफ डिटरेंस को मजबूत करने के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत है।

प्रस्तावित 1.5 ट्रिलियन डॉलर का रक्षा बजट अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े सैन्य खर्च के अनुरोधों में से एक होगा और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत होगी।

--आईएएनएस

केके/वीसी