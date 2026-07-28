अमेरिकी प्रतिनिधियों ने गुमराह करने वाले एआई विज्ञापनों पर रोक लगाने का कदम उठाया, अमेरिकी चुनावों के लिए खतरा बताया

वॉशिंगटन, 28 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के दो डेमोक्रेटिक लॉमेकर्स की ओर से गुमराह करने वाले एआई विज्ञापनों पर रोक लगाने वाला कदम उठाया गया है। लॉमेकर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बने कैंपेन एडवरटाइजिंग पर रोक लगाने के लिए कानून फिर पेश किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नकली इमेज, वीडियो और आवाजें अमेरिकी चुनावों के लिए बढ़ता खतरा हैं।

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कैलिफोर्निया से लॉमेकर एडम शिफ और इंडियन अमेरिकन कांग्रेसी रो खन्ना ने कहा कि एआई ऐड्स एक्ट से पूरी तरह या कुछ एआई से बनाए गए कंटेंट के जरिए उम्मीदवारों या कमेटियों को गलत तरीके से दिखाने पर रोक लगेगी।

लॉमेकर एडम शिफ की ओर से इससे पहले 118वीं कांग्रेस के दौरान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह कानून पेश किया था।

एडम शिफ ने कहा, “एआई से बने धोखाधड़ी वाले एडवरटाइजिंग, जो कैंडिडेट की आवाज या उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके उनकी पोजीशन, कैंपेन या वजहों को गलत तरीके से दिखाते हैं, या किसी कैंडिडेट के नजरिए को गलत तरीके से दिखाते हैं, वह न सिर्फ गलत है, बल्कि यह हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक गंभीर खतरा है, जिससे सभी अमेरिकियों को अपनी पार्टी की परवाह किए बिना चिंता करनी चाहिए।”

शिफ ने कहा कि धोखा देने वाले एआई एडवरटाइज़िंग पहले ही पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में पॉलिटिकल मुकाबलों में आ चुके हैं और वोटरों के लिए असली कैंपेन मटीरियल से उनमें फर्क करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा, "देश भर में होने वाले चुनावों में एआई एडवरटाइजिंग पहले ही बढ़ चुकी है, और अगर कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया, तो यह चुनौती और भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि एआई सच और झूठ के बीच की लाइनों को धुंधला करने में तेजी से सक्षम होता जा रहा है। नवंबर में चुनाव करीब हैं, इसलिए झूठे पॉलिटिकल एडवरटाइजिंग पर लगाम लगाने का समय बहुत ज़रूरी है।”

इंडियन अमेरिकन कांग्रेसी रो खन्ना ने कहा कि एआई समाज को बदल सकता है, लेकिन इसे वोटरों को धोखा देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "एआई कई तरह से हमारी जिंदगी और हमारे समाज को बदल देगा, लेकिन इसका इस्तेमाल वोटरों को गुमराह करने या हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता।"

उन्होंने कहा कि मुझे लॉमेकर शिफ के साथ एआई एड्स एक्ट को लीड करने पर गर्व है ताकि एआई से बने ऐसे कंटेंट पर बैन लगाया जा सके जो उम्मीदवारों या चुनावों के बारे में जनता को धोखा देता है।” यह बिल एआई की ओर से पूरी तरह या कुछ हिस्से में बनाए गए, मटीरियल पर, जिसमें फंड मांगना भी शामिल है, धोखाधड़ी वाली गलत जानकारी पर मौजूदा रोक को बढ़ाएगा।

कॉमन कॉज की एबिगेल बेलोज ने कहा, "ऑनलाइन धोखा देने वाला एआई कंटेंट वोटर्स को मैनिपुलेट कर सकता है, इसीलिए हमें कैंडिडेट को गलत तरीके से दिखाने वाले एआई ऐड पर बैन लगाने के लिए इस कॉमनसेंस बिल की जरूरत है।" उन्होंने कहा कि यह कानून यह पक्का करेगा कि नई टेक्नोलॉजी चुनाव की ट्रांसपेरेंसी से आगे न निकल जाए।"

'पब्लिक सिटीजन' के क्रेग होलमैन ने कहा कि लगभग 30 राज्यों ने राज्य के चुनावों को धोखा देने वाली एआई प्रैक्टिस से बचाने के मकसद से कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को फेडरल चुनावों के लिए भी ऐसे ही सेफगार्ड को मंजूरी देनी चाहिए।

खन्ना कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सिलिकॉन वैली के कुछ हिस्से शामिल हैं, और उन्होंने अक्सर टेक्नोलॉजी पॉलिसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर इसके असर पर फोकस किया है। वह कांग्रेस के सबसे प्रमुख भारतीय अमेरिकी सदस्यों में से एक हैं।

--आईएएनएस

एसडी/एएस