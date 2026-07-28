अमेरिका ने मिसाइल उत्पादन बढ़ाने के लिए किए समझौते

वॉशिंगटन, 28 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी रक्षा विभाग ने पीएसी-3 एमएसई इंटरसेप्टर और थाड (टीएचएएडी) मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले अहम पुर्जों की प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए एल 3 हैरिस और लॉकहीड मार्टिन के साथ सात साल के दो फ्रेमवर्क समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

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इन समझौतों का मकसद ऐसे प्रोपल्शन और कंट्रोल सिस्टम का प्रोडक्शन बढ़ाना है, जिनकी मदद से इंटरसेप्टर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के खतरों तक पहुंचकर उन्हें नष्ट कर सकें।

एक्विजिशन और सस्टेनमेंट के लिए वॉरफाइटर मामलों के अंडर सेक्रेटरी माइकल पी. डफी ने कहा, "आजादी के लिए जरूरी हथियारों का भंडार फिर से तैयार करने के लिए जरूरी है कि अहम हथियारों के प्रोडक्शन को तेजी और सटीकता के साथ बढ़ाया जाए।"

उन्होंने कहा, "एल 3 हैरिस के साथ आज हुए समझौते सैनिकों के लिए एक बड़ी जीत हैं और ये पूरी सप्लाई चेन को साफ तौर पर मांग के संकेत भेजने के हमारे संकल्प को दिखाते हैं।"

पीएसी-3 मिसाइल सेगमेंट एन्हांसमेंट समझौते के तहत, एल3 हैरिस अपने एडवांस्ड टू-पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर, एटीट्यूड कंट्रोल मोटर्स और लीथैलिटी एन्हांसर के प्रोडक्शन में तेजी लाएगी। ये पार्ट्स पीएसी-3 एमएसई को एडवांस्ड टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और दुश्मन के विमानों को रोकने के लिए जरूरी स्पीड, रेंज और दिशा बदलने की क्षमता (मैन्युवरेबिलिटी) देते हैं।"

दूसरा समझौता 'टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस' (थाड) इंटरसेप्टर के प्रोपल्शन सिस्टम के लिए है। इस समझौते पर डिपार्टमेंट ऑफ़ वॉर, एल3 हैरिस और लॉकहीड मार्टिन ने हस्ताक्षर किए। इससे दो जरूरी पार्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। सॉलिड रॉकेट बूस्ट मोटर, जो इंटरसेप्टर को लॉन्च करती है और लिक्विड डायवर्ट एंड एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम (एलडीओसीएस), जो इंटरसेप्टर को उड़ान के दौरान दिशा बदलने की क्षमता देता है। इससे यह पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर, दोनों जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों का सामना कर उन्हें नष्ट कर सकता है।

अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी घोषणा में समझौतों की कीमत या सालाना उत्पादन के लक्ष्यों का खुलासा नहीं किया। उसने इसे रक्षा निर्माताओं और उनके सप्लायर्स के लिए स्थिर, लंबे समय की मांग सुनिश्चित करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा बताया।

यह हालिया कदम मुख्य कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन, सीकर बनाने वाली कंपनी बोइंग और कई तरह के पार्ट्स सप्लाई करने वाली कंपनी हनीवेल के साथ पीएसी-3 एमएसई फ्रेमवर्क समझौतों की एक श्रृंखला के बाद उठाया गया है।

विभाग ने कहा कि ये समझौते उसकी 'एक्विजिशन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी' (खरीद प्रक्रिया में बदलाव की रणनीति) का सीधा नतीजा हैं। इस पहल का मकसद सरकारी कामकाज में होने वाली देरी को कम करना और अधिकारियों को रक्षा उद्योग के हर स्तर पर सप्लायर्स के साथ सीधे काम करने की सुविधा देना है।

उसने कहा कि इस रणनीति का मकसद अमेरिकी रक्षा खरीद प्रणाली को युद्ध के समय जैसी तत्परता के स्तर पर लाना है। उसने आगे कहा कि लंबे समय तक मांग की प्रतिबद्धताओं से एक अधिक मजबूत, लचीला और तेजी से प्रतिक्रिया देने वाला उत्पादन आधार बनाने में मदद मिलेगी।

पीएसी-3 एमएसई, पैट्रियट एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक एडवांस्ड इंटरसेप्टर है। इसे सीधे टकराकर आने वाले खतरों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका इस्तेमाल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और विमानों के खिलाफ किया जाता है।

--आईएएनएस

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