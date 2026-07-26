अमेरिका ने ईरान के ऊपर जारी रातों के हमले रोके, उपराष्ट्रपति वेंस और जनरल कैन ने युद्ध बढ़ने को लेकर जताई चिंता

वाशिंगटन, 26 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ईरान में युद्ध बढ़ने को लेकर चिंता जताई। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को व्हाइट हाउस मीटिंग के दौरान इस संभावना पर विचार किया। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान पर जारी हमलों को रोक दिया।

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अमेरिकी मीडिया सीएनएन ने इस मामले से वाकिफ एक सोर्स और एक अधिकारी के हवाले से बताया कि शुक्रवार रात को अमेरिका ने लगभग दो हफ्ते तक लगातार रातों तक हमले करने के बाद ईरान खिलाफ अपना बमबारी अभियान रोक दिया है। रक्षा विभाग के एक सोर्स ने शनिवार को बताया कि ऑपरेशन 'होल्ड पर' हैं।

सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को केन ने खास तौर पर अमेरिका के हथियारों के स्टॉक और दूसरे संभावित बुरे असर के बारे में चिंता जताई। एक सूत्र ने कहा कि केन ने ट्रंप और अमेरिकी सेना से कहा कि वे उनके पास मौजूद विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने संभावित प्रभाव के बारे में चेतावनी दी।

अमेरिकी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मीटिंग के दौरान ट्रंप के सामने स्टॉकपाइल (हथियारों का बड़ी मात्रा में संचय) की चिंता कई बातों में से एक थी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हमले रोकने की वजह स्टॉकपाइल की चिंता या मामले बढ़ने की चेतावनी ही थी या नहीं।

व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीवन चेउंग ने एक बयान में कहा, "प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा से कहते रहे हैं कि वे डिप्लोमैटिक समाधान पसंद करते हैं, लेकिन अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट में या सहयोगियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां जारी रखता है, तो उनके पास सभी विकल्प खुले हैं।"

चेउंग ने कहा, "ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने वाले सफल प्रतिबंधों और उनकी बार-बार की आक्रामकता के जवाब में सैन्य ठिकानों पर लगातार 13 दिनों के हमलों के साथ, ईरान के लिए बातचीत के जरिए समझौते की दिशा में काम करना बुद्धिमानी होगी। अन्यथा, वे जानते हैं कि क्या होगा।"

शुक्रवार को कैबिनेट सदस्यों और शीर्ष सलाहकारों के साथ मीटिंग के बाद रिपोर्टरों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी अधिकारी ईरान के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं।

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह हो सकता है कि सेना अपना बमबारी अभियान जारी रखे या इसे और ज्यादा तेज कर दे। उन्होंने दावा किया कि चल रही बातचीत में ईरान ज्यादा गंभीर होता दिख रहा है।

--आईएएनएस

केके/पीएम