अमेरिका ने चीन के खिलाफ उठाए सख्त कदम, एआई क्षमताओं पर नजर रखने के लिए पेश किए बिल

वॉशिंगटन, 12 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के दो सीनेटरों ने चार बिलों का एक द्विदलीय पैकेज पेश किया है, जिसका मकसद निर्यात नियंत्रण को और कड़ा करना, चीन की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षमताओं पर नजर रखना और विदेशी जासूसी से अमेरिकी तकनीक की रक्षा करना है।

ओहायो के रिपब्लिकन सीनेटर जॉन हस्टेड और वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क वॉर्नर ने कहा कि यह कानून उन खामियों को बंद करेगा जिनका फायदा चीन समेत अमेरिका के विरोधी देश उठा सकते हैं।

हस्टेड ने कहा, “अमेरिका को तकनीक की दौड़ में आगे रहना और जीतना जारी रखना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट चीन की रणनीति कभी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की नहीं रही, बल्कि चोरी और शोषण की रही है।”

उन्होंने कहा, “यह द्विदलीय पैकेज चीन की गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने, कानूनों को मजबूत तरीके से लागू करने और अमेरिकी कंपनियों, कर्मचारियों तथा नवाचारों को चीनी जासूसी से बचाने में मदद करेगा।”

चाइना एआई पावर रिपोर्ट एक्ट के तहत वाणिज्य और विदेश मंत्री को चीन की उन्नत एआई क्षमताओं पर हर साल एक मूल्यांकन रिपोर्ट पेश करनी होगी। बिल कानून बनने के 180 दिनों के भीतर पहली रिपोर्ट देनी होगी और उसके बाद तीन साल तक हर साल रिपोर्ट जमा करनी होगी।

इस मूल्यांकन में चीन के एआई चिप्स, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां, विनिर्माण उपकरण, डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग क्षमता, एआई मॉडल, शोध कार्यक्रम और ह्यूमनॉइड रोबोट्स का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि चीन अमेरिकी निर्यात नियंत्रण नियमों से बचने या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गैरकानूनी तरीके से हासिल करने की कोशिश कैसे कर रहा है।

रिपोर्ट में चीन की क्षमताओं की तुलना अमेरिका और उसके साझेदार देशों की क्षमताओं से भी की जाएगी। यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी, लेकिन इसके साथ एक गोपनीय परिशिष्ट (क्लासिफाइड एनेक्स) भी जोड़ा जा सकता है।

वॉर्नर ने कहा, “अमेरिका को उन तकनीकों में नेतृत्व बनाए रखना होगा जो भविष्य को आकार देने वाली हैं। हम चीन या अन्य विदेशी विरोधियों को अमेरिकी नवाचार का फायदा उठाने और हमारी ही तकनीकों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते।”

उन्होंने कहा, “ये द्विदलीय बिल व्यावहारिक और समझदारी भरे सुधार लेकर आते हैं, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेंगे, हमारी तकनीकी बढ़त को सुरक्षित रखेंगे और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी स्थिति को बेहतर बनाएंगे।”

एक दूसरे बिल में 'एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट' के तहत दीवानी या आपराधिक मामलों को दर्ज करने की समयसीमा पांच साल से बढ़ाकर दस साल करने का प्रस्ताव है। सांसदों का कहना है कि चीन से जुड़े तकनीक-तस्करी नेटवर्क का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में अक्सर पांच साल से ज्यादा समय लग जाता है।

'ऐडवरसरीज एक्ट' के तहत वाणिज्य विभाग के 'ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी' (बीआईएस) को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या उन कंपनियों की अमेरिका स्थित सहयोगी इकाइयां, जिनकी मूल विदेशी कंपनियां 'एंटिटी लिस्ट' या 'मिलिट्री एंड यूजर लिस्ट' में हैं, नियंत्रित तकनीक या उत्पाद हासिल कर सकती हैं।

यह समीक्षा कानून लागू होने के 90 दिनों के भीतर शुरू करनी होगी। इसके अलावा, विदेशी नियंत्रण वाली सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों की भी जांच की जाएगी और अमेरिकी कानूनों में संभावित बदलावों की सिफारिश की जाएगी।

बीआईएस स्‍ट्रेंथ एक्‍ट के तहत ब्यूरो को अस्थायी रूप से सिविल सेवा के बाहर से विशेषज्ञों की भर्ती करने का अधिकार मिलेगा। किसी भी समय अधिकतम 25 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकेगी और हर नियुक्ति की अवधि पांच साल तक सीमित होगी। यह विशेष भर्ती अधिकार भी पांच साल बाद समाप्त हो जाएगा।

इन चारों प्रस्तावों के प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में भी द्विदलीय संस्करण मौजूद हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने 21 जनवरी 2026 को चाइना एआई पावर रिपोर्ट एक्ट के अपने संस्करण को 47-0 के सर्वसम्मत मत से मंजूरी दी थी।

--आईएएनएस

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