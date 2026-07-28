अमेरिका में एच-1बी वीजा होल्डर्स को राहत, ग्रीन कार्ड का रास्ता खोलने वाला बिल पेश

वाशिंगटन, 28 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन कानून को और सख्त कर रहे हैं। इस बीच एक वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सीनेटर ने लाखों लंबे समय से अमेरिका में रह रहे लोगों को स्थायी रेजिडेंसी का रास्ता देने की कोशिश फिर से शुरू की है। इन लोगों में एच-1बी वीजा होल्डर्स भी शामिल हैं।

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कैलिफोर्निया के सीनेटर एलेक्स पैडिला ने कहा कि उनका प्रस्ताव एक इमिग्रेशन नियम को मॉडर्नाइज करेगा जिसे 1986 से अपडेट नहीं किया गया है। उनके ऑफिस से जारी जानकारी के अनुसार, इससे आठ मिलियन से ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है।

बता दें, 1929 के इमिग्रेशन एक्ट के रिन्यूइंग इमिग्रेशन नियम अप्रवासी को कानूनी स्थायी रेजिडेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करने की इजाजत देंगे। इसके लिए शर्त ये है कि आवेदन करने से पहले आवेदक कम से कम सात साल तक लगातार अमेरिका में रहे हों।

इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए और उन्हें ग्रीन कार्ड पात्रता की बाकी सभी मौजूदा जरूरतें पूरी करनी होंगी।

यह प्रस्ताव ड्रीमर्स (बचपन में अमेरिका लाए गए अप्रवासी), अस्थायी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) धारकों, आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और लंबे समय से वीजा पर रह रहे लोगों के बच्चों को कवर करेगा।

यह उन उच्च-कुशल पेशेवरों के लिए भी राहत का रास्ता खोल सकता है, जिनमें एच-1बी वीजा धारक शामिल हैं और जो वर्षों से रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं।

इस प्रस्ताव का भारतीय पेशेवरों के लिए विशेष महत्व हो सकता है। एच-1बी वीजा धारकों में भारतीयों की बड़ी हिस्सेदारी है और रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड पर लागू देशवार सीमा (कंट्री कैप) के कारण उन्हें स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए अक्सर कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है।

पडिला ने कहा, "एक साल पहले मैंने यह विधेयक ट्रंप प्रशासन द्वारा मेहनती अप्रवासियों के साथ किए जा रहे कठोर व्यवहार का विरोध करने के लिए पेश किया था।"

उन्होंने कहा, "तब से राष्ट्रपति ट्रंप के डर और दहशत फैलाने वाले अभियान में और तेजी आई है। जिन परिवारों ने इस देश में अपनी जिंदगी बसाई है, वे भी लगातार अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं।"

पडिला ने आगे कहा, "कांग्रेस अब उन लाखों लंबे समय से रह रहे लोगों की अनदेखी नहीं कर सकती, जो हर दिन हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने आव्रजन कानूनों को आधुनिक बनाएं और वैध स्थायी निवास के लिए एक निष्पक्ष रास्ता तैयार करें।"

यह विधेयक इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 249, जिसे 'रजिस्ट्री' के नाम से जाना जाता है, में संशोधन करेगा। इस प्रावधान के तहत गृह सुरक्षा सचिव को यह अधिकार है कि वह निर्धारित तारीख से अमेरिका में रह रहे और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने वाले कुछ लोगों को स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) दे सकें।

अभी पात्रता कटऑफ 1 जनवरी, 1972 है। पैडिला का कानून उस तय तारीख को सात साल की रोलिंग जरूरत से बदल देगा। यह बदलाव लागू होने के 60 दिन बाद लागू होगा।

सीनेट डेमोक्रेटिक व्हिप डिक डर्बिन इस कदम को को-लीड कर रहे हैं। 14 दूसरे सीनेटरों ने को-स्पॉन्सर के तौर पर साइन किए हैं। कैलिफोर्निया की प्रतिनिधि जो लोफग्रेन हाउस में साथी कानून को लीड कर रही हैं।

फिलहाल इस प्रावधान के तहत पात्रता की कटऑफ तारीख 1 जनवरी 1972 है। सीनेटर एलेक्स पडिला के इस विधेयक में इस तय तारीख को हटाकर सात साल के लगातार निवास की चलती (रोलिंग) पात्रता अवधि लागू करने का प्रस्ताव है। यह बदलाव कानून बनने के 60 दिन बाद प्रभावी होगा।

सीनेट में डेमोक्रेटिक व्हिप डिक डर्बिन भी इस विधेयक का सह-नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा 14 अन्य सीनेटरों ने भी सह-प्रायोजक के रूप में इसका समर्थन किया है। वहीं, कैलिफोर्निया की प्रतिनिधि जो लोफग्रेन प्रतिनिधि सभा में इससे संबंधित समान विधेयक का नेतृत्व कर रही हैं।

इस विधेयक को 30 से अधिक श्रमिक, आव्रजन और नागरिक अधिकार संगठनों का समर्थन प्राप्त है। इनमें एएफएल-सीआईओ, सर्विस एम्प्लॉइज इंटरनेशनल यूनियन, यूनाइट हियर, यूनाइटेड फार्म वर्कर्स और नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर जैसे प्रमुख संगठन शामिल हैं।

अमेरिकी कांग्रेस ने 1929 में पहली बार 'रजिस्ट्री' प्रावधान लागू किया था और अब तक इसमें चार बार संशोधन किया जा चुका है। इसका सबसे हालिया संशोधन 1986 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल के दौरान हुआ था।

सीनेटर पडिला के कार्यालय के अनुसार, 2015 से 2019 के बीच इस प्रावधान के तहत केवल 305 लोगों को ही अपनी आव्रजन स्थिति बदलकर स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) प्राप्त करने की अनुमति मिल सकी।

इमिग्रेशन पर गहरे पार्टी मतभेदों के बीच कांग्रेस में इस प्रस्ताव का रास्ता पक्का नहीं है। सीनेट ज्यूडिशियरी इमिग्रेशन सबकमेटी में रैंकिंग डेमोक्रेट पैडिला ने ऐसे उपाय भी पेश किए हैं जिनमें जरूरी इमिग्रेंट वर्कर और वर्क-वीजा होल्डर के डिपेंडेंट के तौर पर कानूनी तौर पर अमेरिका लाए गए बच्चे शामिल हैं।

--आईएएनएस

केके/एएस