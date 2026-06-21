अमेरिका के लॉस एंजिल्स में गोदाम में लगी आग, इमरजेंसी के ऐलान के बाद इलाका किया जा रहा खाली

लॉस एंजिल्स, 21 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर की मेयर कैरन बास ने रविवार को एक गोदाम में लगी आग के बाद इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी। यह आग बुधवार को लगी थी और इससे बहुत ज्यादा धुआं निकला, जो कई दिनों से लॉस एंजिल्स मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में फैल रहा है।

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बास ने एक बयान में कहा, "मैं एक इमरजेंसी की घोषणा कर रही हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस ऑपरेशन के दौरान शहर के पास जरूरी रिसोर्स हों और समुदाय सुरक्षित रहे। हम गवर्नर के संपर्क में हैं क्योंकि यह एक ऐसी समस्या बन गई है जहां हम वहां रहने वाले समुदाय के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं।"

इमरजेंसी की घोषणा का मकसद एक मुश्किल ऑपरेशन के लिए राज्य के और रिसोर्स को अनलॉक करना है, जिसे शहर के अधिकारियों ने एक रेगुलर स्ट्रक्चर में आग लगने से बड़ा बताया है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, आग बुधवार दोपहर एक लिनेज लॉजिस्टिक्स कोल्ड-स्टोरेज फैसिलिटी में लगी, जहां अधिकारियों ने कहा कि लॉस एंजिल्स शहर के पास एक बड़ी रेफ्रिजेरेटेड बिल्डिंग में लाखों पाउंड फ्रोजन फूड स्टोर किया गया है।

दमकल अधिकारियों ने कहा कि लगभग 46,000 स्क्वायर मीटर में फैली यह बिल्डिंग अपनी बनावट और सामान की वजह से अजीब खतरा पैदा करती है। लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख जैमे मूर ने इस जगह को "एक बड़े कूलर जैसा" बताया, जिसमें नालीदार स्टील की दीवारें हैं, जिनमें घना फोम इंसुलेशन और मजबूत अंदरूनी पैनल लगे हैं।

दमकल अधिकारियों ने कहा कि एक बार आग लगने पर, वह इंसुलेशन धीरे-धीरे सुलग सकता है, गर्मी को रोक सकता है और लगातार धुआं पैदा कर सकता है, भले ही क्रू बाहर से उस ढांचे पर पानी डाल रहे हों।

आग में छत पर लगे सोलर पैनल और अमोनिया इस्तेमाल करने वाला एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी शामिल था, जिससे खतरनाक चीजों को जल्दी से हटाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारियों ने कहा कि क्रू ने वाल्व बंद करके और साइट से अमोनिया और दूसरे रेफ्रिजरेंट हटाकर उस केमिकल खतरे को कम किया।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आग जितनी देर रहती है, उतना ही ध्यान अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में स्टॉक किए गए खाने की चीजों पर जाता है और इस बात की संभावना है कि सड़ते हुए प्रोडक्ट्स एक नई पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकते हैं।

चीफ जैमे मूर ने कहा कि बिल्डिंग में रखे खाने में स्टॉक किया हुआ ब्रेड और मीट प्रोडक्ट्स शामिल हैं। उन्होंने एनबीसी लॉस एंजिल्स को बताया, "मैं यह नहीं कहूंगा कि यह खतरनाक हो सकता है; यह बहुत बुरा होगा। यह एक भयानक गंध होगी, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि ये गैसें क्या पैदा करेंगी या बनाएंगी। हमने रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले अमोनिया और दूसरे केमिकल को हटाकर खतरनाक चीजों वाले हिस्से को पहले ही कम कर दिया है। अब, जब यह खाना सड़ने लगेगा तो असल में क्या होगा?"

आग पर सीधे काबू पाना मुश्किल रहा है। फायरफाइटर्स ने शुरू में छत पर आग फैलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि अंदर के हालात ने उनके प्रवेश को असुरक्षित बना दिया है। वहां हालात ऐसे हैं कि धुएं की वजह से सबकुछ साफ नहीं दिख पा रहा है, जले हुए हिस्से का मलबा कभी भी गिर सकता है, और छिपी हुई चीजें लगातार जल रही हैं।

क्रू ने बिल्डिंग को ठंडा करने और आग को आस-पास के घरों या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के दूसरे हिस्सों तक फैलने से रोकने के लिए बाहर से फायरफाइटिंग, एरियल लैडर पाइप और बार-बार हेलीकॉप्टर से पानी गिराने का सहारा लिया।

लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट ने शनिवार को कहा कि धुएं की गंध शहर के ज्यादातर हिस्सों तक पहुंच गई है और लोगों से जितना हो सके कम से कम निकलने की अपील की है, लेकिन शनिवार को लोगों को इलाका खाली करने का कोई आदेश नहीं दिया गया। फिर भी, अधिकारियों ने चेतावनी दी कि धुआं फेफड़ों में जलन पैदा कर सकता है और बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल की बीमारी वाले लोगों के लिए और खतरा पैदा कर सकता है।

शनिवार दोपहर तक, अधिकारियों ने बताया कि फायरफाइटर्स या आम लोगों को कोई चोट नहीं आई। बिल्डिंग के किराएदार और ऑपरेटर, लिनेज लॉजिस्टिक्स, ने लॉस एंजिल्स टाइम्स में छपे एक बयान में कहा कि उनका मानना ​​है कि आग तब लगी जब थर्ड-पार्टी कॉन्ट्रैक्टर छत पर सोलर ऐरे की टेस्टिंग कर रहे थे। आग लगने के कारण की जांच अभी चल रही है।

--आईएएनएस

केके/एएस