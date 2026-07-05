'अमेरिका जीत रहा है', ट्रंप ने आजादी के 250 साल पूरे होने पर सैन्य शक्ति और आर्थिक फायदों की सराहना की

वाशिंगटन, 5 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के इतिहास, सैन्य ताकत और आर्थिक कामयाबियों का जश्न मनाते हुए एक बड़ा भाषण दिया। उन्होंने कड़े चुनावी कानूनों की मांग दोहराई, कम्युनिज्म की आलोचना की और धरती और अंतरिक्ष में अमेरिकी नेतृत्व के लिए एक बड़े दृष्टिकोण के बारे में बताया।

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तेज तूफान के कारण स्थापना दिवस समारोह कई घंटों तक विलंबित रहा। मौसम सामान्य होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल मॉल पहुंचकर उन हजारों समर्थकों का आभार जताया, जो बिजली गिरने के खतरे के चलते कार्यक्रम स्थल खाली करने के बाद दोबारा समारोह में शामिल होने लौटे थे।

उन्होंने कहा, "मुझे कोई भी चीज रोक नहीं सकती थी। आप बहुत खास लोग हैं और हमारा देश बहुत खास है।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मौके को अब तक के सबसे खुशी और शानदार पड़ावों में से एक बताया। उन्होंने कहा, "250 सालों से, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के सभी देशों के बीच उम्मीद, वादा, रोशनी और शान रहा है। वे हमारे जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कोई भी हमारे जैसा नहीं हो सकता।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन करीब 40 मिनट तक चला। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की 250 वर्षों की यात्रा का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिकी संविधान, क्रांतिकारी युद्ध, गृहयुद्ध, पश्चिमी विस्तार, औद्योगीकरण, दोनों विश्व युद्धों, शीत युद्ध और अंतरिक्ष युग जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों को याद किया।

ट्रंप ने अमेरिका के संस्थापकों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने यह सिद्धांत स्थापित किया कि सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने अमेरिकी संविधान को दुनिया के इतिहास का सबसे उत्कृष्ट राजनीतिक दस्तावेज भी बताया।

उन्होंने कहा, "हमारे संस्थापकों ने न सिर्फ आजादी हासिल की, बल्कि उन्होंने इसे अब तक के सबसे सही राजनीतिक दस्तावेज से सुरक्षित किया।"

राष्ट्रपति ने मंच पर दिखाए गए ऐतिहासिक अमेरिकी झंडों की एक सीरीज का इस्तेमाल करके अमेरिकी इतिहास के खास पलों को याद किया, जिसमें साराटोगा और यॉर्कटाउन में जीत, सिविल वॉर, थियोडोर रूजवेल्ट के रफ राइडर्स, पर्ल हार्बर, डी-डे, इवो जीमा, कोरियाई युद्ध, वियतनाम और कम्युनिज्म का पतन शामिल हैं।

उन्होंने कर्नल पेरिस डेविस, पर्ल हार्बर सर्वाइवर केन शुब्रिन, डी-डे के वेटरन आर्थर रोज और इवो जीमा के वेटरन कॉर्पोरल ग्रेव्स समेत सम्मानित वेटरन्स और मेडल ऑफ ऑनर पाने वालों को मंच पर बुलाया और उन्हें अमेरिकी हिम्मत का प्रतीक बताया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "उन्होंने दुनिया को बचाया और उन्होंने अमेरिका को बहुत, बहुत गर्व महसूस कराया।"

ट्रंप ने कहा कि रक्षा बलों, पुलिस विभागों और फायर सेवाओं में भर्ती इसलिए बढ़ी है क्योंकि लोग हमारे देश का सम्मान करते हैं और प्यार करते हैं। हमने अपने पहले कार्यकाल में अपनी सेना को फिर से सशक्त किया।"

इस साल ईरान के साथ जारी संघर्ष का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, "आप वेनेजुएला को देखें, आप ईरान को देखें, हमने उसे खत्म कर दिया, उनकी सेना को खत्म कर दिया।"

बाद में, उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने पूरी ईरानी नौसेना, 159 जहाजों को समुद्र की गहराई में डुबोकर, इतिहास की सबसे बड़ी नौसेना जीतों में से एक हासिल की है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया, "अमेरिका जीतने वालों का देश है और आज हमारा देश फिर से जीत रहा है।"

उन्होंने कांग्रेस से अमेरिका बचाओ अधिनियम को मंजूरी देने की भी अपील की और कहा कि इसके लिए वोटर आइडेंटिफिकेशन, नागरिकता का सबूत जरूरी होगा और मेल-इन वोटिंग पर पूरी तरह रोक लगेगी।

उन्होंने कहा, "सभी वोटरों को वोटर आईडी दिखाना होगा। सभी वोटर्स को नागरिकता का सबूत नाम की एक छोटी सी चीज देनी होगी और बीमारी, विकलांगता, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट या ट्रैवल के अलावा कोई मेल-इन बैलेट नहीं होगा।"

ट्रंप ने बार-बार साम्यवाद की आलोचना करते हुए कहा, "हम अपने देश में साम्यवादी नहीं चाहते।"

बाद में, शीत युद्ध के पुराने सैनिकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "अमेरिका कभी भी साम्यवादी देश नहीं बनेगा। साम्यवाद हार गया और हमेशा हारता रहेगा।" उन्होंने कम्युनिस्ट सोच को एक कैंसर बताया जिसे शुरू होने से पहले ही रोक देना चाहिए।

राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की वैज्ञानिक और तकनीकी कामयाबियों पर भी जोर दिया और नासा के आर्टेमिस II अंतरिक्ष यात्रियों और अपोलो 17 एस्ट्रोनॉट जैक श्मिट का स्टेज पर स्वागत किया।

इससे पहले आर्टेमिस क्रू को कैपिटल के ऊपर लहराता हुआ अमेरिकी झंडा दिखाते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इसे एक दिन चांद पर भी लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा, "हम चांद पर जाएंगे, और वहां से आगे बढ़ेंगे। हम मंगल ग्रह पर जाएंगे।"

उन्होंने अमेरिकी स्पेस फोर्स बनाने का भी बचाव किया और कहा कि आलोचकों ने इस आइडिया का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब अमेरिका स्पेस में चीन और रूस से आगे है। ट्रंप ने 11 गोल्ड स्टार परिवारों को सम्मानित किया और सैन्य सेवा में उनके प्रियजनों के बलिदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, "वे हमारे देश से प्यार करते थे। उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया।" आखिरी मिनटों में, ट्रंप ने कहा कि देश में नई खुशहाली आ रही है।

उन्होंने कहा, "हमारा स्टॉक मार्केट अब तक का सबसे मजबूत है। अमेरिका में 19.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश आया है, पहले से ज्यादा फैक्ट्रियां बना रहा है, रिकॉर्ड रोजगार है और रिटायरमेंट अकाउंट ऐतिहासिक तौर पर उच्च स्तर पर है।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि वाशिंगटन पहले बहुत असुरक्षित जगह होने के बाद अब फिर से सुरक्षित और सुंदर बन गया है।

आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 250 साल बाद भी बेजोड़ है। उन्होंने कहा, "हम दुनिया के सबसे पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक हो सकते हैं, लेकिन हमारा देश अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है।"

आज के समय को "अमेरिका का गोल्डन एज" कहते हुए, ट्रंप ने देश को "बड़ा, बेहतर, मजबूत" बनाने का वादा किया, और कहा कि 1776 की भावना आजादी के ढाई सदी बाद भी अमेरिकियों को प्रेरित करती रही। स्पीच नेशनल मॉल पर आतिशबाजी के साथ खत्म हुई।

--आईएएनएस

केके/एएस