अफगानिस्तान में खदान हादसा: एक मजदूर की मौत, दूसरा जख्मी

काबुल, 9 अगस्त (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत के बर्ग-ए-मतल जिले में एक खदान में काम करने के दौरान हुए धमाके में मजदूर की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। स्थानीय मीडिया ने रविवार को सूत्रों के हवाले से यह खबर दी।

Read More

अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी खामा प्रेस ने बताया कि यह धमाका शनिवार को बरग-ए-मतल जिले के पेचीग्राम इलाके में हुआ, जब दो आदमी खदान में खनिज निकालने के लिए उतरे थे। धमाके की वजह अभी साफ नहीं है, और यह भी नहीं बताया गया कि किस तरह का खनिज निकाला जा रहा था।

यह धमाका अफगानिस्तान के माइनिंग सेक्टर की लापरवाही को दर्शाता है। जहां हाल के वर्षों में खदान ढहने और दूसरे हादसों में मजदूर मारे गए या घायल हुए हैं। देश के उत्तरी और पहाड़ी क्षेत्रों में खराब सुरक्षा मानकों और आधुनिक उपकरणों की कमी के कारण अक्सर ऐसे दर्दनाक हादसे होते रहते हैं।

मार्च में ही अफगानिस्तान के समांगन स्थित खदान में जहरीली गैस (जैसे मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड) का रिसाव हुआ था जिसमें दो खदान मजदूरों की मौत हो गई थी। उससे होने वाले हादसे एक बेहद गंभीर और निरंतर बनी रहने वाली समस्या हैं।

खामा प्रेस ने समांगन के स्थानीय तालिबान प्रशासन के हवाले से बताया था कि दारा-ए-सूफ बाला जिले में एक कोयला खदान के अंदर जहरीली गैस की वजह से दो मजदूरों की मौत हो गई थी।

पीड़ित बामियान और दाइकुंडी प्रांतों के थे। इससे पहले फरवरी में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें नंगरहार प्रांत में खदान ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दूसरा घायल हो गया था।

अफगानिस्तान की एक और न्यूज एजेंसी पझवोक अफगान न्यूज ने नीलम खदान हादसे पर भी रिपोर्ट दी थी। जिसमें मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा घायल हो गया था।

अफगानिस्तान के बदख्शां स्थित खाश जिले में एक बहुमूल्य पत्थरों की खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होने के कारण दम घुटने से चार खनिकों की मौत हो गई थी।

--आईएएनएस

केआर/