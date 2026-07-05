अफगानिस्तान में गैस सिलेंडर हादसे में दो बच्चों की मौत, एक किशोर घायल

काबुल, 5 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्वी अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में हाल ही में गैस सिलेंडर में आग लगने से दो बच्चों की मौत हो गई और एक 16 साल का किशोर घायल हो गया।

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स‍िन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता मौलवी मीरवैस अब्दाली ने बताया क‍ि यह घटना प्रांत की राजधानी पुल-ए-आलम के होनी सैय्यदान इलाके में हुई, जब एक गैस सिलेंडर में आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक, यह हादसा परिवार की लापरवाही की वजह से हुआ।

अब्दाली ने बताया क‍ि दो बच्चे, जिनकी उम्र 7 और 10 साल थी, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि घायल किशोर अभी अस्पताल में भर्ती है।

इस घटना के बाद अधिकारी ने लोगों से अपील की कि गैस उपकरणों का इस्तेमाल करते समय जरूरी सुरक्षा सावधानियां जरूर बरतें, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।

यह हादसा इस बात की याद दिलाता है कि अफगानिस्तान में घरेलू गैस इस्तेमाल के साथ अभी भी खतरे बने हुए हैं। यहां सुरक्षा के बारे में जागरूकता कम है और बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से ऐसे हादसे अक्सर हो जाते हैं।

नौ जून को खोस्त प्रांत में गैस सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दो लोग घायल हो गए थे, पुलिस ने बताया था। पुलिस प्रवक्ता ताहिर अहरार के अनुसार यह घटना खोस्त शहर के लाकानी बाजार इलाके में हुई थी, जहां एक गैस सिलेंडर फट गया और आग लग गई। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, जिससे और बड़ा नुकसान होने से बच गया।

ताहिर अबरार ने बताया कि दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और आगे जान-माल के नुकसान को रोक दिया।

पांच फरवरी को भी पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक घर के अंदर गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत हो गई थी और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था, पुलिस प्रवक्ता ताहिर एहरार ने बताया था।

बताया गया कि सर्दियों में ठंड से बचने के लिए परिवार गैस हीटर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर फट गया और यह दर्दनाक हादसा हो गया। परिवार के एक पुरुष सदस्य, जो गंभीर रूप से घायल हुआ था, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

--आईएएनएस

एवाई/डीएससी