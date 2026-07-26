अफगानिस्तान में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई तेज, नशे के आदी 100 से ज्यादा लोग रिहैब सेंटर भेजे गए

काबुल, 26 जुलाई (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के मध्य स्थित दायकुंडी प्रांत में पुलिस ने नशे की लत से पीड़ित 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें पुनर्वास केंद्र भेज दिया है। यह जानकारी रविवार को अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने साझा की।

Read More

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, बयान में कहा गया कि प्रांत में 78 नशा पीड़ित लोग इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें उनके परिवारों से फिर से मिला दिया गया है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, तस्करी और कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रखने के साथ-साथ नशे के आदी लोगों को बेहतर चिकित्सा और पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सरकार का लक्ष्य अफगानिस्तान को नशीले पदार्थों की समस्या से पूरी तरह मुक्त करना है।

बयान के अनुसार, पिछले लगभग पांच वर्षों में महिलाओं और बच्चों सहित हजारों नशा पीड़ित अफगानों का पुनर्वास कर उन्हें फिर से समाज की मुख्यधारा से जोड़ा गया है।

सरकारी न्यूज एजेंसी बख्तर के अनुसार, इससे पहले पिछले सप्ताह अफगान पुलिस ने पूर्वोत्तर बदख्शां प्रांत में दो अलग-अलग अभियानों के दौरान 241 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किए थे और नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेशल पुलिस फोर्स ने पुल-ए-बेगम और ताशकन इलाकों में की गई रेड के दौरान ये नारकोटिक्स बरामद किए, जहां एक गाड़ी और एक घर से ड्रग्स बरामद किए गए।

बयान में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान नौ लोगों को हिरासत में लिया गया। संदिग्धों की जांच चल रही है, जबकि अधिकारियों ने देश भर में ड्रग तस्करी और उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों से निपटने के अपने वादे को दोहराया है।

निमरोज में काउंटर-नारकोटिक्स पुलिस कमांडर मावलवी एस्मातुल्लाह अहमद ने 16 जुलाई को कहा कि गैर-कानूनी ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में काउंटर-नारकोटिक्स पुलिस ने पश्चिमी अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में कई ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों किलोग्राम सामान बरामद किया।

अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते 84 किलोग्राम अफीम, 130 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और अफीम और हेरोइन बनाने में इस्तेमाल होने वाली 200 किलोग्राम से ज्यादा दूसरी गैर-कानूनी चीजें जब्त की गईं।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने प्रांत में गैर-कानूनी ड्रग्स की तस्करी में शामिल होने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

--आईएएनएस

केके/पीएम