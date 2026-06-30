अफगानिस्तान के खतरनाक पूर्वी प्रांतों में बारूदी सुरंगें हटाएगी तालिबान सरकार

काबुल, 30 जून (आईएएनएस)। अफगानिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सोमवार देर रात एक बड़े बारूदी सुरंग हटाने वाले संगठन के साथ संयुक्त सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। इसका मकसद लैंडमाइन और बिना फटे ऑर्डनेंस के लगातार खतरे से निपटना है।

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प्राधिकरण द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सौदे के तहत, खनन संगठन पूर्वी प्रांतों नंगरहार, कुनार और नूरिस्तान के कई जिलों में लगभग 1.88 मिलियन वर्ग मीटर तक की भूमि को साफ करेगा।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, बयान में कहा गया है कि इस पहल में उपर्युक्त प्रांतों में तेजी से आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना और प्रभावित समुदायों में 36,680 निवासियों को खदान जोखिम शिक्षा कार्यक्रमों की डिलीवरी भी शामिल है।

एक बार यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद, लगभग 215,000 लोगों को इसके नतीजों से लाभ मिलेगा।

अफगानिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा लैंडमाइन से प्रभावित देशों में से एक है। यहां पिछले दशकों में युद्धों से बचे हुए एक्सप्लोसिव डिवाइस के धमाकों के कारण हर महीने दर्जनों लोग, ज्यादातर बच्चे, मारे जाते हैं या अपाहिज हो जाते हैं।

प्रांतीय सूचना और संस्कृति निदेशक मुल्ला अब्दुल बारी राशिद ने कहा कि दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में 13 जून को युद्धों से बचे हुए दो बिना फटे डिवाइस के फटने से एक बच्चे की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

अधिकारी ने बताया कि पहली भयानक घटना सांगिन जिले में हुई, जब तीन मासूम बच्चों को एक खिलौने जैसी चीज मिली और वे उससे खेलने लगे, लेकिन वह चीज फट गई, जिससे एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

दूसरी घटना, जो उसी जिले में उसी दिन कुछ घंटों बाद हुई, उसमें चार बच्चे घायल हो गए, अधिकारी ने ज्यादा जानकारी दिए बिना इसकी पुष्टि की।

प्रांतीय पुलिस ऑफिस के एक बयान में कहा गया कि 2 जून को पूर्वी अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में पिछली लड़ाइयों से बचा हुआ एक बिना फटा डिवाइस फटने से एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया।

बयान में कहा गया कि यह भयानक घटना गिलान जिले में हुई जब बच्चे को एक खिलौने जैसी चीज मिली और वह उससे खेलने लगा, लेकिन डिवाइस फट गया।

--आईएएनएस

केके/एएस