आर्मेनिया-अजरबैजान के बीच शांति के एक साल, मार्को रुबियो ने डोनाल्ड ट्रंप को 'प्रेसिडेंट ऑफ पीस' बताया

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पीस बताया। साथ ही उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति का भी जिक्र किया।

Read More

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ पीस हैं। ठीक एक साल पहले उन्होंने (राष्ट्रपति ट्रंप) व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक के दौरान आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति स्थापित की थी। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक कामयाबी थी।

आज से एक वर्ष पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति स्थापित की और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा ऐतिहासिक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के साक्षी बने। इस घोषणापत्र ने दक्षिण काकेशस में दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त किया और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि के लिए ट्रम्प रूट्स (टीआरआईपीपी) की शुरुआत की।

पिछले 12 महीनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ मिलकर उस वादे को प्रगति में बदलने के लिए काम किया है। टीआरआईपीपी- एक मल्टीमॉडल ट्रांजिट रूट्स, जो वास्तविकता बनने की राह पर रेल, सड़क, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करेगा। आर्मेनिया में रेलवे के लिए इंजीनियरिंग सर्वेक्षण पहले से ही चल रहे हैं और अजरबैजान आर्मेनिया को जोड़ने वाले राजमार्ग और रेलवे लाइन का निर्माण लगभग पूरा कर चुका है।

शांति ने संयुक्त राज्य अमेरिका, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संबंधों को मजबूत करने के द्वार खोल दिए हैं, जिससे तीनों देशों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। आज मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ट्रांस-कैस्पियन एंटरप्राइज फंड शुरू हो चुका है और इसका संचालन नव निर्वाचित निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है। इसमें अमेरिकी सरकार द्वारा 201 मिलियन डॉलर की राशि लगाई गई है, जिसका उद्देश्य दक्षिण काकेशस और मध्य एशिया में ट्रांस-कैस्पियन व्यापार मार्ग (मध्य गलियारा) के पार निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना है।

यह प्रगति एक सरल सत्य को दर्शाती है कि शांति और समृद्धि एक दूसरे को मजबूत करते हैं। टीआरआईपीपी महज एक अवसंरचना परियोजना नहीं है—यह ट्रांस-कैस्पियन व्यापार मार्ग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के लिए वाणिज्यिक अवसरों का एक प्रेरक है, और यह इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे आर्थिक सहयोग दीर्घकालिक विवादों के समाधान के बाद शांति को सुदृढ़ कर सकता है।

अमेरिका इस नींव पर आगे बढ़ने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम पिछले एक वर्ष में दोनों देशों द्वारा दिखाए गए साहस और दूरदर्शिता के लिए उन्हें बधाई देते हैं, और दक्षिण काकेशस में स्थायी और दीर्घकालिक शांति की दिशा में निरंतर प्रगति की आशा करते हैं।

--आईएएनएस

डीकेपी/