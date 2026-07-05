2026 में चीन में एक्सप्रेस डिलीवरी की मात्रा 1 खरब से अधिक

बीजिंग, 5 जुलाई (आईएएनएस)। चीन के राज्य डाक ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 30 जून तक, चीन में एक्सप्रेस डिलीवरी की मात्रा 2025 के लक्ष्य से नौ दिन पहले ही 100 अरब से अधिक हो गई थी। डाक और एक्सप्रेस डिलीवरी उद्योग का विकास चीन के आर्थिक विकास की स्थिर प्रगति को दर्शाता है।
इस वर्ष की शुरुआत से, उपभोग को बढ़ावा देने वाली विभिन्न नीतियों का निरंतर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता बाज़ार में स्थिर वृद्धि और उपभोग संरचना का निरंतर अनुकूलन हो रहा है, जिससे एक्सप्रेस डिलीवरी बाज़ार का विस्तार हो रहा है।
राज्य डाक ब्यूरो के एक सम्बंधित अधिकारी ने बताया कि उद्योग वर्तमान में प्रभावी गुणवत्ता सुधार और उचित मात्रात्मक वृद्धि दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भविष्य में, उपभोग को बढ़ावा देने वाली नीतियों के निरंतर कार्यान्वयन और उद्योग में नए प्रेरकों के धीरे-धीरे मजबूत होने के साथ, डाक और एक्सप्रेस डिलीवरी उद्योग रसद क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और अधिक निभाएगा, जिससे सुचारू आर्थिक परिसंचरण में मदद मिलेगी और उच्च गुणवत्ता वाले आर्थिक विकास को निरंतर गति मिलेगी।