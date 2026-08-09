2026 अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान सम्मेलन पेइचिंग में उद्घाटित

बीजिंग, 9 अगस्त (आईएएनएस)। चीन की राजधानी पेइचिंग में 9 अगस्त को 2026 अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, जिसका विषय है 'बुनियादी विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, मानवता के भविष्य का नेतृत्व करना।' इस सम्मेलन में एक हजार से अधिक चीनी और विदेशी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और युवा छात्रों ने भाग लिया।

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दो सप्ताह तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक अकादमिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। जिनमें मूलभूत विज्ञान की सभी शाखाओं और अंतःविषयक दिशाओं के साथ-साथ जनरेटिव लार्ज मॉडल रीजनिंग, कंप्यूटर विजन, मानव-कंप्यूटर इंटरैक्शन और क्वांटम सूचना जैसे अत्याधुनिक विषयों को भी शामिल किया जाएगा।

कई शीर्ष अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक मूलभूत विज्ञान रिपोर्ट और अत्याधुनिक विज्ञान पुरस्कारों पर रिपोर्ट देंगे, अपने-अपने क्षेत्रों में नवीनतम सफलताओं को साझा करेंगे और बहुविषयक सहयोगात्मक नवाचार को बढ़ावा देंगे।

इसके अलावा, उच्च स्तरीय अकादमिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के साथ-साथ, यह सम्मेलन युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार जारी रखता है और विभिन्न विशिष्ट विषयगत गतिविधियों को शुरू करने की योजना बना रहा है।

बताया जाता है कि इस वर्ष पेइचिंग में सम्मेलन का आयोजन चौथी बार हो रहा है, और इसकी मेजबानी पेइचिंग नगर सरकार, चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, चीनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संघ व चीनी गणितज्ञों के विश्व संघ द्वारा की जा रही है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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