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15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ल्हासा में नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों का विकास किया जाएगा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 05, 2026, 11:20 AM
15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ल्हासा में नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों का विकास किया जाएगा

बीजिंग, 5 जुलाई (आईएएनएस)। ल्हासा अपने विशिष्ट "पठारी विशेषताओं" और "हरित पारिस्थितिकी" का लाभ उठाकर ल्हासा की विशिष्ट औद्योगीकरण की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। हाल ही में, "15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत" विषय पर आयोजित एक न्यूज ब्रीफिंग में ल्हासा के उप मेयर ल्वोज़ ने यह बात कही।

हरित उद्योग के संदर्भ में, ल्हासा तिब्बती चिकित्सा, विशिष्ट जातीय हस्तशिल्प और उच्च गुणवत्ता वाले जल जैसे पारंपरिक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगा। स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में, अपने अद्वितीय सौर, पवन और भूतापीय संसाधनों पर निर्भर रहते हुए, यह क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा उपकरण निर्माण उद्योग को उचित रूप से विकसित करेगा, नई ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों की खोज करेगा और अपने संसाधन लाभों को औद्योगिक लाभों में परिवर्तित करेगा।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में, तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाएंगे: सामाजिक सेवाएं, सरकारी दक्षता और वास्तविक अर्थव्यवस्था, और पठारी विशेषता वाले डेटासेट के एनोटेशन और तिब्बती भाषा के बड़े मॉडल के विकास जैसे नए व्यावसायिक मॉडल विकसित करेंगे, ताकि डिजिटल प्रौद्योगिकी और वास्तविक अर्थव्यवस्था के गहन एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएएस

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