1 अगस्त से शुरू होगी सातवीं ट्रांस-हिमालयन इंटरनेशनल रोड साइक्लिंग रेस

बीजिंग, 26 जुलाई (आईएएनएस)। हाल ही में 2026 चीन के शीत्सांग में सातवीं ट्रांस-हिमालयन इंटरनेशनल रोड साइक्लिंग रेस के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की गई कि चीन के खेल प्रशासन, चाइना मीडिया ग्रुप और शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश की जन सरकार द्वारा आयोजित यह रेस 1 से 6 अगस्त तक न्यिंगची, ल्हासा, शानान और शिगात्से में होगी।

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बता दें कि ट्रांस-हिमालयन इंटरनेशनल रोड साइक्लिंग रेस छह बार सफलतापूर्वक आयोजित हो चुकी है और यह शीत्सांग में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा और उच्चतम स्तर का अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग इवेंट बन गया है।

सातवीं ट्रांस-हिमालयी अंतर्राष्ट्रीय रोड साइक्लिंग रेस 2026 में 18 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टीमों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 10 अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय टीमें (3 पेशेवर टीमों सहित) और 8 घरेलू महाद्वीपीय टीमें शामिल थीं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक मानकों को प्रदर्शित करती हैं।

कोर्स का डिजाइन पठार की अनूठी विशेषताओं को उजागर करता है, जो न्यिंगची, ल्हासा, शानान और शिगात्से शहरों को जोड़ता है और राष्ट्रीय राजमार्ग 318 और 349 का अनुसरण करता है, जिससे बर्फ से ढके दृश्यों का एक प्रवाहमय गलियारा बनता है।

रेस की कुल दूरी लगभग 570.68 किलोमीटर है। यह कोर्स प्रतिस्पर्धी कठिनाई और सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रदर्शन के बीच संतुलन बनाए रखता है, नदी घाटियों, गांवों और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ता है, खेल, संस्कृति, पर्यटन और व्यापार के एकीकरण को और गहरा करता है, खेल आयोजन का लाभ उठाकर सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देता है और औद्योगिक एकीकरण को गति प्रदान करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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