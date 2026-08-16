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भारत समाचार

युवाओं को धोखा नहीं दे सकते, पीएम इंटर्नशिप योजना को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे मणिकम टैगोर

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चेन्नई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष (टीएनसीसी) और सांसद मणिकम टैगोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर देश के युवाओं को निराश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसके लिए 'प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना' (पीएमआईएस) को ठीक से लागू न कर पाने का हवाला दिया है।

एक्स पर एक पोस्ट में मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाओं और पूरे भारत में नौकरी चाहने वाले युवाओं की असलियत के बीच बहुत बड़ा अंतर है। वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति की 40वीं रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि रिपोर्ट के नतीजों से इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर सरकार के प्रचार के पीछे की कमियां सामने आ गई हैं।

यह स्कीम 63,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू की गई थी। इसका मकसद पांच साल में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके देना था। मणिकम टैगोर का दावा है कि इसे लागू करने का काम काफी हद तक रुका हुआ है। 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए तय किए गए 2,000 करोड़ में से सिर्फ 29.29 करोड़ ही खर्च किए गए, जिससे लगभग 98.5 प्रतिशत फंड का इस्तेमाल नहीं हो पाया।

खबरों के मुताबिक, हिस्सा लेने वाली कंपनियों ने लगभग 2.45 लाख इंटर्नशिप के मौके दिए, लेकिन सिर्फ 16,060 उम्मीदवार ही इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, उनमें से 53.6 प्रतिशत ने बीच में ही अपनी इंटर्नशिप छोड़ दी।

मणिकम टैगोर ने कहा कि कम स्टाइपेंड और रहने-खाने व ट्रांसपोर्ट की सही सुविधाओं की कमी ने खासकर ग्रामीण इलाकों के उम्मीदवारों और महिला उम्मीदवारों पर बुरा असर डाला। इन कमियों की वजह से कई युवाओं के लिए इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना या इसे पूरा करना मुश्किल हो गया।

कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह युवाओं के कल्याण के लिए बनी योजनाओं के लिए आवंटित फंड का सही इस्तेमाल या योजनाओं को ठीक से लागू किए बिना ही बड़े-बड़े ऐलान करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वह लाल किले से दिए जाने वाले भाषणों का इस्तेमाल सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करना बंद करे और भारतीय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे।

मणिकम टैगोर ने कहा, "आंकड़े ही साफ तौर पर सरकार की प्रशासनिक नाकामी को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप युवाओं को धोखा नहीं दे सकते।"

--आईएएनएस

ओपी/वीसी