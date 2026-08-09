युवा ऊर्जा को मिले उचित मंच, देश की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है : सीएम योगी

लखनऊ, 9 अगस्त (आईएएनएस)। काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ के अवसर पर रविवार को राजधानी लखनऊ में 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत 'तिरंगा यात्रा युवाओं के साथ' का शुभारंभ किया गया।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को नमन किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत की सादगी, विकास, विरासत और आन-बान-शान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि युवा ऊर्जा को मिले उचित मंच, युवा देश की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा युवा प्रतिभाशाली है और ऊर्जा का प्रतीक है। उसमें देश के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य है। इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए उचित मंच उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ताकि युवा अपने पारंपरिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ देश और समाज की चुनौतियों से निपटने के लिए भी खुद को तैयार कर सके। इसी भावना के साथ भाजपा की ओर से देशभर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज काकोरी ट्रेन एक्शन का 101वां पर्व है। इस अवसर पर भाजपा की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। उन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले सभी महान सपूतों को नमन किया। साथ ही डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. भीमराव आंबेडकर और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

योगी ने कहा कि भारत का तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, बल्कि यह देश की सादगी, विकास और उसकी आन, बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा देश की राष्ट्रीय चेतना और गौरव को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विरासत और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। विरासत और देश के महापुरुषों का अपमान करने वालों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि भारत में रहकर देश की विरासत और महापुरुषों का अपमान करने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि तिरंगा देशवासियों के भीतर राष्ट्रभक्ति, एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत करता है। युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों के योगदान से परिचित कराना भी इस अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वर्ष राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में 'वंदे मातरम' का गायन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान देश की राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रतीक हैं और प्रत्येक नागरिक को इनके सम्मान की भावना को मजबूत करना चाहिए।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि तिरंगे को हवा में लहराता देखकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। यही तिरंगा है जिसकी रक्षा के लिए देश की सीमाओं पर तैनात जवान अपना सर्वोच्च बलिदान देने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के किसी मैदान में भारतीय तिरंगा लहराता है तो खिलाड़ियों के भीतर असंभव लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता और आत्मविश्वास पैदा होता है। तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों के धड़कते दिलों की ऊर्जा और भारत की एकता का प्रतीक है।

कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने युवाओं और कार्यकर्ताओं से 'हर घर तिरंगा अभियान' को जन-जन तक पहुंचाने और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया।

--आईएएनएस

विकेटी/एएस