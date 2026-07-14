यूपीएससी भर्ती 2026: ड्रग इंस्पेक्टर समेत 450 पदों पर नियुक्त होने का सुनहरा अवसर, आवेदन के लिए जानें जरूरी शर्तें

नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के साथ रिक्तियों के जारी होने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। दरअसल, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने विभाग/मंत्रालय में ड्रग इंस्पेक्टर समेत अलग-अलग कुल 450 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए आमंत्रित किए हैं।

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यूपीएससी की ओर से जारी 450 रिक्तियों में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संयुक्त निदेशक (फसल विकास निदेशालय) के 6; आयुष मंत्रालय से चिकित्सा अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी (सिद्ध) का 1; नागरिक उड्डयन मंत्रालय से एयरोनॉटिकल अधिकारी (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) के 11 और लीगल ऑफिसर (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) के 12; कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से कंपनी प्रॉसिक्यूटर के 18; संस्कृति मंत्रालय से उप अधीक्षण पुरातत्वविद् (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के 2; रक्षा मंत्रालय से वरिष्ठ फोटोग्राफिक अधिकारी (जनसंपर्क निदेशालय) के 4, फोटोग्राफिक अधिकारी (जनसंपर्क निदेशालय) के 2, नागरिक सहायक सुरक्षा अधिकारी (भारतीय सेना के निचले गठन और डीजीक्यूए) के 7 और स्टोर ऑफिसर (नागरिक), सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के 4 पद शामिल हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से विशेषज्ञ ग्रेड III (हड्डी रोग) के 4, विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक प्रोफेसर (कार्डियोलॉजी) के 9, असिस्टेंट प्रोफेसर (ऑर्थोपेडिक्स) - स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के 2, स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी) का 1, स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी) का 1, स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन) के 6, स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (सोशल एंड प्रिवेंटिव/कम्युनिटी मेडिसिन) के 11 और स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (यूरोलॉजी) के 6 पद शामिल हैं।

गृह मंत्रालय से असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन्स (टेक्निकल) - रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के 9 और असिस्टेंट डायरेक्टर (डिजास्टर मैनेजमेंट) के 4; जल शक्ति मंत्रालय से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर (सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड) का 1; श्रम और रोजगार मंत्रालय से सब-रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट) के 11; खान मंत्रालय से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस (इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स) का 1 और असिस्टेंट केमिस्ट (इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स) के 4; पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से शिप सर्वेयर-कम-डिप्टी डायरेक्टर जनरल (टेक्निकल) - नौवहन महानिदेशालय का 1, इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर-कम-डिप्टी डायरेक्टर जनरल (टेक्निकल) - नौवहन महानिदेशालय के 9, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ शिपिंग) - नौवहन महानिदेशालय का 1 पद शामिल हैं।

रेल मंत्रालय से राजभाषा अधिकारी (इंडियन रेलवेज)- ऑफिशियल लैंग्वेज डायरेक्टरेट के 7; मेडिकल ऑफिसर (आयुर्वेद), डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के 2; केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन से कंसल्टेंट बायोकेमिस्ट्री (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग) का 1, कंसल्टेंट डेंटिस्ट्री/डेंटल सर्जन/पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग) के 2, सलाहकार आपातकालीन चिकित्सा (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग) का 1, सलाहकार फोरेंसिक विशेषज्ञ (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग) का 1, सलाहकार ईएनटी (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग) के 2, सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग) के 3, सलाहकार चिकित्सक (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग) के 6, सलाहकार मनोचिकित्सक (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग) के 2, सलाहकार रेडियोलॉजिस्ट (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग) के 3, सलाहकार सर्जन (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग) के 5, सलाहकार टीबी (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग) का 1, सहायक अभियंता (सिविल) - सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग/सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के 11, साइंटिफिक ऑफिसर (डॉक्यूमेंट और फिंगर प्रिंटिंग, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, होम डिपार्टमेंट) का 1, साइंटिफिक ऑफिसर (डीएनए, बायोलॉजी और सीरोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, होम डिपार्टमेंट) का 1 और साइंटिफिक ऑफिसर (नारकोटिक्स, केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, होम डिपार्टमेंट) के 1 पद शामिल हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (फोरेंसिक मेडिसिन) के 3, स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी) के 5 और स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (ऑर्थोपेडिक्स) के 8, स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (बाल रोग) के 14, स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (बाल चिकित्सा सर्जरी) के 9 और ड्रग इंस्पेक्टर (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन) के 186 पद; चंडीगढ़ प्रशासन से लेक्चरर/असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर/आईडी) - (गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज) का 1; केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन के लद्दाख जेल विभाग से सुपरिंटेंडेंट जेल का 1 पद शामिल हैं।

इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जो पात्र उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि के शाम 6 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार लॉ में डिग्री; सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंसेज या मेडिसिन में डिग्री, जिसमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हो; एमबीबीएस के साथ संबंधित स्पेशलिटी में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल डिग्री (एमडी/एमएस/डीएनबी); एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री; सिद्ध में डिग्री; एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स/एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन/एग्रोनॉमी/एंटोमोलॉजी/निमेटोलॉजी/जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग/एग्रीकल्चर बॉटनी/प्लांट बायो-टेक्नोलॉजी/प्लांट पैथोलॉजी/प्लांट फिजियोलॉजी/सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी/सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री, आदि होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास पद के अनुसार निर्धारित प्रासंगिक क्षेत्र में तय वर्षों का अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रता व कौशल का होना भी अनिवार्य है।

आवेदकों की अधिकतम आयु पोस्ट के अनुसार 30 से 40 वर्ष के बीच तय की गई है। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदकों की स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग, भर्ती परीक्षा (आरटी)/संयुक्त भर्ती परीक्षा (सीआरटी) - यदि लागू हो, व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार, अंतिम मेरिट सूची, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पोस्ट के अनुसार 7वें सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स में लेवल 7 से 11 के बीच होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस (पुरुष उम्मीदवार) के लिए 25 रुपए तय किया गया है। वहीं, महिला उम्मीदवार (सभी कैटेगरी), एससी/एसटी (पुरुष) और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति - पीडब्ल्यूबीडी (सभी) को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

कैंडिडेट्स को भर्ती, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित पोस्ट के लिए जारी विस्तृत नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस

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