'यह सरकार अड़ियल और तानाशाह है', झारखंड छात्र आंदोलन के समर्थन में उतरे जेएलकेएम विधायक जयराम महतो

रांची, 9 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन ने अब बड़ा रूप ले लिया है। आंदोलन को समर्थन देने के लिए जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने रविवार को पुराने विधानसभा परिसर में एक दिन का निर्जला अनशन रखा। यह उपवास उन छात्रों के समर्थन में था जो पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

Read More

आईएएनएस से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा, "जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध को मजबूत करने के लिए, मैंने अपनी तरफ से एक दिन का निर्जला अनशन रखा है। मैं सुबह 6 बजे से यहां बैठा हूं।"

नेता जयराम ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, "वही लोग तो यह सब कर रहे हैं। अब जेसीएम की क्या भूमिका है? आप सत्ता में हैं, आपकी सरकार है, तो क्या आप उनसे बात करेंगे? अगर विरोध और तेज होता है, लोग धरने पर बैठते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तब जाकर डेलीगेट बनकर बात करिए।"

वहीं, आंदोलनकारी छात्र निशांत यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, "यह सरकार अड़ियल है और तानाशाह भी हो गई है, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे जगाने के लिए, थोड़ा झकझोरने के लिए हमें कुछ करना होगा और हम कर रहे हैं। हम सफल भी होंगे।"

निशांत ने खुद को भी पीड़ित छात्र बताया। उन्होंने कहा, "मैं भी एक छात्र हूं। मैंने सीजीएल, जेपीएससी, पीजीटी और जेईटी की परीक्षाएं दी हैं और उन सभी में गड़बड़ी हुई है। हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन हेमंत सोरेन कहते हैं, 'मेरा दिल चीरकर देखो कि हम कितने सही हैं'।"

जेपीएससी और जेएसएससी की भर्तियों में पेपर लीक, धांधली और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर छात्र पिछले 16 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनकी अब तबीयत बिगड़ने लगी है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस