योगेश गौड़ा हत्याकांड में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक विनय कुलकर्णी को दी जमानत

बेंगलुरु, 31 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को अंतरिम जमानत दे दी। इस महीने की शुरुआत में निचली अदालत ने विनय कुलकर्णी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश को भी निलंबित कर दिया।

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यह आदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के जस्टिस मोहम्मद नवाज और जस्टिस जी. बसवराज ने विनय कुलकर्णी द्वारा अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान पारित किया। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 9 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश को निलंबित करते हुए कुलकर्णी को अंतरिम राहत प्रदान की। न्यायालय ने उन्हें 5 लाख रुपए का जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और जमानत आदेश के तहत कई शर्तें लगाईं।

इन शर्तों में से एक यह भी थी कि अदालत ने कुलकर्णी को पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा न करने का निर्देश दिया और निचली अदालत द्वारा धारवाड़ जिले में प्रवेश करने पर लगाए गए प्रतिबंध को जारी नहीं रखा।

धारवाड़ ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कुलकर्णी वर्तमान में बेंगलुरु केंद्रीय जेल में बंद हैं। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि आदेश पर अस्थायी रोक लगाए जाने के बाद कानूनी जानकारों का मानना ​​है कि इस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, जिनमें आगे की कानूनी कार्रवाई के अधीन विधायक पद पर उनका दावा पेश करने की संभावना भी शामिल है।

उनकी दोषसिद्धि के बाद कर्नाटक विधानसभा में उनकी सदस्यता पहले ही अयोग्य घोषित कर दी गई थी और धारवाड़ ग्रामीण सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा होने की उम्मीद थी।

यह मामला योगेश गौड़ा की हत्या से संबंधित है, जो कर्नाटक के सबसे चर्चित राजनीतिक मामलों में से एक रहा है। इस हत्या के संबंध में दोषी पाए जाने पर एक विशेष अदालत ने कुलकर्णी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत दोषसिद्धि पर रोक लगाने से पूर्व विधायक को मामले की आगे की सुनवाई तक अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।

इस बीच, सूत्रों ने संकेत दिया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), जिसने इस मामले की जांच की थी, उच्च न्यायालय के अंतरिम जमानत देने और दोषसिद्धि को निलंबित करने के आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है।

गौरतलब है कि भाजपा के जिला पंचायत सदस्य गौड़ा की हत्या 15 जून 2016 को धारवाड़ के एक जिम में हुई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी, जिसमें कथित राजनीतिक साजिश का खुलासा हुआ था। बेंगलुरु स्थित निर्वाचित प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने 17 अप्रैल, 2026 को विनय कुलकर्णी और 16 सह-आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

सीबीआई ने कहा था कि 10 अगस्त, 2016 को धारवाड़ स्थित उनके जिम में योगेश गौड़ा की हत्या के बाद मामला शुरू में स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्होंने छह लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए थे, जिसके बाद आगे की जांच के लिए इसे सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था।

एजेंसी को कुलकर्णी, उनके चाचा चंद्रशेखर इंडी और एक पुलिस इंस्पेक्टर से जुड़ी एक बड़ी साजिश का पता चला, जिन्होंने सबूत नष्ट करने और दूसरों को फंसाने में मदद की। सीबीआई ने जांच के बाद 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी