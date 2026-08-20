तमिलनाडु के पश्चिमी घाट जिलों में बारिश की संभावना, चेन्नई में गरज और बिजली गिरने की आशंका

चेन्नई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने तटीय तमिलनाडु के निचले वायुमंडल में व्याप्त कमजोर निम्न दबाव परिसंचरण के कारण अगले कुछ दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी घाट के जिलों में एक या दो स्थानों पर गुरुवार से गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है।

इन क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश के दौरान तेज सतही हवाएं भी चल सकती हैं। इसके बाद बारिश हल्की और छिटपुट होने की संभावना है। 21 से 25 अगस्त तक पश्चिमी घाट जिलों और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।

राज्य के अधिकांश अन्य हिस्सों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है, हालांकि छिटपुट स्थानीय बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु तट पर मौजूद कमजोर वायुमंडलीय प्रणाली नमी के संचलन और बादल निर्माण को प्रभावित कर रही है।

चेन्नई में गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शाम या रात के दौरान शहर और उसके आसपास के कुछ इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

पूर्वानुमान से पता चलता है कि वर्षा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हो सकती है, और कुछ अलग-थलग क्षेत्रों में संक्षिप्त वर्षा संभव है।

जबकि पश्चिमी घाट के जिलों में गुरुवार को मध्यम बारिश हो सकती है, वहीं अगले पांच दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार मुख्य रूप से निर्दिष्ट पश्चिमी और उत्तरी तटीय जिलों में छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है।

इस बीच, बुधवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु भर में दर्ज की गई वर्षा के आंकड़ों के अनुसार, नीलगिरी जिले के देवाला और सलेम जिले के येरकौड में सबसे अधिक छह सेंटीमीटर वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार, इसी अवधि में कुड्डालोर जिले के मंगलूर में पांच सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

इन आंकड़ों से वर्षा के छिटपुट वितरण का पता चलता है, जिसमें पहाड़ी और आंतरिक इलाकों के साथ-साथ उत्तरी तटीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अधिक वर्षा दर्ज की गई है। आरएमसी ने कहा कि वह वायुमंडलीय स्थितियों पर नजर रखना जारी रखेगा और मौसम के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने पर अद्यतन पूर्वानुमान जारी करेगा।

--आईएएनएस

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